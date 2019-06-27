Чем известен Сергей Петров

В отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова возбуждено уголовное дело о махинациях с валютой. Подробности его биографии — в материале “Ъ”.

Сергей Анатольевич Петров родился 16 августа 1954 года в Оренбурге. Окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище (1975), Московский заочный институт советской торговли (1987). Служил летчиком-инструктором в ВВС. В 1982 году был уволен из армии и исключен из КПСС за участие в неофициальной демократической организации и антисоветскую агитацию. С 1987 года работал в строительном тресте «Мосинжстрой», компании по прокату автомобилей и услугам такси «Розек».

В 1991 году основал группу компаний «Рольф», до 2004 года был президентом и главным исполнительным директором, а затем — председателем правления. Занимался долгосрочной стратегией развития компании. В 2007 и 2011 годах избирался депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия» (V и VI созывы). Был членом комитета Думы по бюджету и налогам.

По данным журнала Forbes на 2019 год, состояние господина Петрова оценивается в $900 млн (114-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России). Женат, два сына.