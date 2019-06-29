По делу «Рольфа» ответил следователь Скирденко Слушания в Басманном суде были жесткими, но домашний арест топ-менеджер компании получил

В пятницу Басманный райсуд заключил под домашний арест директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро, обвиняемого в незаконном выводе 4 млрд руб. за границу. Поводом для возбуждения уголовного дела явились материалы ФСБ, в которых сделка в интересах основателя ГК Сергея Петрова оценивалась всего в 200 миллионов. При этом судья, избирая меру пресечения для топ-менеджера, уличила следователя по делу в незнании Уголовно-процессуального кодекса, попросив прокурора помочь ему разобраться.

Когда судья Наталья Дударь устанавливала личность обвиняемого, Анатолий Кайро сообщил, что он является уроженцем Киева и гражданином Украины, но давно проживает в Москве, где имеет вид на жительство до 2021 года, квартиру в собственности, жену и несовершеннолетнего ребенка.

Следователь главного следственного управления Следственного комитета России Юрий Скирденко сообщил, что господину Кайро предъявлено обвинение в тяжком (санкция от 5 до 10 лет лишения свободы) преступлении — в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК). Отметив, что свою вину Анатолий Кайро не признал, майор юстиции сообщил, что она подтверждается заключением экспертов, материалами оперативно-разыскных материалов и результатами проведенных накануне обысков.

Поскольку преступление, которое инкриминируется Анатолию Кайро, относится к сфере предпринимательской деятельности, следователь запросил для него домашний арест.

Сообщив, что без домашнего ареста обвиняемый скроется или продолжит преступную деятельность, следователь попросил судью ввести для него и определенные ограничения…

— Ограничения? — перебила его судья Дударь.— Вы не знаете, что домашний арест и запрет определенных действий — это разные статьи УПК?

Следователь, растерявшись, не смог на это ответить. Тогда судья попросила его не пугаться и продолжить.

— Прошу домашний арест на один месяц и 28 суток, то есть до 25 августа этого года,— сказал майор Скирденко.

— У вас и с датами нестыковки,— сказала судья, попросив следователя мотивировать свое ходатайство с учетом ст. 107 и 108 УПК, которые определяют порядок домашнего ареста и запрещают отправлять в СИЗО лиц, совершивших преступление в сфере предпринимательской деятельности соответственно.

Наталья Дударь передала следователю УПК, попросив прокурора помочь ему разобраться, и объявила десятиминутный перерыв.

После него следователь мотивировал необходимость домашнего ареста тем, что обвиняемый Кайро является гражданином другого государства и часто выезжает за границу согласно данным из изъятого у него же загранпаспорта. Кроме того, он почему-то сообщил, что преступления, совершенные в ходе купли-продажи акций, не относятся к предпринимательской деятельности.

— Уважаемый суд, считаю себя законопослушным гражданином,— начал было сам Анатолию Кайро, но и его перебила судья Дударь:

— Вы с домашним арестом согласны или нет?

— Считаю его чрезмерным,— немного подумав, сообщил обвиняемый.

— То есть вы против? Я правильно поняла?

— Да. Я со своей семьей проживаю в России, у меня изъяли все документы, поэтому я не могу свободно перемещаться, а тем более выехать за границу.

Досталось и адвокату господина Кайро.

— Нас обвиняют... — попытался объяснить один из них…

— Вас тоже обвиняют? — удивилась судья Дударь.

— Моего подзащитного,— поправился он, объяснив, что в основу обвинения легла сделка 2014 года на 4 млрд руб., которую в ФСБ считают сильно завышенной. По версии чекистов, ее стоимость должна была составлять 200 млн.

— Это оценка не экспертов, а оперативных сотрудников,— подчеркнул защитник, отметив, что акции такой крупной компании, как «Рольф эстейт», не могли стоить как две элитные квартиры в центре Москвы.

Защита предложила залог в 20 млн руб., внесение которого гарантировала ГК «Рольф», но он был отклонен, а сам обвиняемый определен под домашний арест в свою квартиру на улицу Академика Анохина.

Судья Дударь от себя запретила ему покидать жилье, пользоваться любыми средствами связи, кроме экстренных случаев, и общаться с определенным кругом лиц.

Защита господина Кайро собирается обжаловать его домашний арест в Мосгорсуде, а главный фигурант расследования — основатель ГК «Рольф» Сергей Петров — уже обратился за поддержкой к бизнес-омбудсмену Борису Титову. Как сообщил “Ъ” уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи, в обращении речь идет о нарушениях, связанных как с проведением самих следственных действий, которые мешали операционной деятельности компании, так и о сомнительных основаниях для возбуждения уголовного дела. Господин Петров приводит хронологию событий, которые, по его мнению, выглядят весьма странно. Само уголовное дело, как следует из его обращения, было возбуждено 25 июня на основании рапорта (ведомство не указано) об обнаружении признаков преступления по ч. 3 ст. 193.1. Уже на следующий день следствие обратилось в суд за санкциями на обыски, которые прошли 27 июня и завершились задержанием нескольких сотрудников, большинство из которых, впрочем, уже отпустили.

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«Мы всесторонне изучим поступившее к нам обращение, проанализируем документы, позицию защиты и обвинения, после чего Борис Титов примет решение, есть ли основания для реагирования»,— отметил господин Хуруджи. По его словам, планируется, что свою позицию бизнес-омбудсмен изложит уже в понедельник.

В самой ГК «Рольф» утверждают, что претензии правоохранительных органов выглядят весьма сомнительными. «Проверки СКР касаются сделки по продаже акций ЗАО “Рольф эстейт” от “Панабел Лимитед” ООО “Рольф”. Сделка была заключена в феврале 2014 года, ее цена составила 3 млрд 938 млн 210 тыс. руб. и была определена как рыночная стоимость продаваемых акций на основании отчета независимого оценщика с соблюдением всех необходимых корпоративных одобрений. Переход прав на акции от “Панабел Лимитед” “Рольфу” был отражен в реестре акционеров ЗАО “Рольф эстейт” в соответствии с условиями договора и действующим на момент операции правовым регулированием. Более чем через три года после совершения сделки “Рольф эстейт” был присоединен к ООО “Рольф”. Целью и сделки по купле-продаже акций, и слияния организаций было упрощение структуры холдинга для большей прозрачности его деятельности»,— заявили в ГК «Рольф», отметив, что аудитором группы на момент сделки была компания PWC, замечаний которой по аудированной отчетности не поступало.

Алексей Соковнин, Олег Рубникович, Ольга Никитина