СКР просит заочно арестовать основателя «Рольфа» Петрова

Следственный комитет России (СКР) попросил суд заочно арестовать основателя компании «Рольф» Сергея Петрова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда. По версии следствия, с помощью топ-менеджеров бизнесмен организовал сделку, в результате которой вывел за границу 4 млрд руб. Господину Петрову заочно предъявлено обвинение по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

«Интерфаксу», «РИА Новости» и ТАСС в суде также сказали, что Сергей Петров объявлен в международный розыск. Однако в базе Интерпола его пока нет, чтобы господина Петрова начали искать по линии Интерпола необходима судебная санкция на арест.

По делу в качестве обвиняемых проходят бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая, бывший гендиректор ЗАО «Рольф ЭСТЕЙТ» Анатолий Кайро и гендиректор кипрской «Панабел лимитед» Георгий Кафкалия. В отношении госпожи Луховецкой и господина Кафкалии также поданы ходатайства о заочном аресте.

Сергей Петров виновным себя не признает и в разговоре с “Ъ” отмечал, что не мог иметь отношения к сделке. Сейчас он находится за границей и возвращаться в Россию не собирается. Ассоциация защиты бизнеса ранее попросила Генпрокуратуру проверить дело «Рольфа», заявив, что оно «дестабилизирует всю хозяйственную деятельность в России».

Сергей Петров ранее прокомментировал уголовное дело в интервью “Ъ FM” «"Это вот Россия"».

Подробнее о деле крупнейшего в России автодилера читайте в материале “Ъ” «Все это рок-н-рольф».