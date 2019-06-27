«Это вот Россия»

«Рольф» сам проверит сделку, которая стала причиной уголовного дела, сообщил в интервью «Ъ FM» основатель автодилера Сергей Петров. Следствие считает, что пять лет назад «Рольф» купил свои же акции через кипрскую компанию, которой также владеет Петров — цена была завышена, а в сделке фигурировали подложные документы. В четверг в офисах и салонах дилера в Москве и Петербурге прошли обыски. Сам Сергей Петров находится за границей.

— Я правильно понимаю, что вы подтверждаете: была та самая сделка, о которой говорит следствие, но почему-то только сейчас к ней возникли вопросы?

— Это надо следствие спрашивать, почему возникли. Сделка была, безусловно. Просто, возможно, тут неряшливость или следствия, или наша — надо смотреть. Они сейчас говорят: мы не подтверждаем, что эта сделка была легализована. Но «Рольф» тогда был акционерным обществом, вел реестр, отдал какой-то там реестровой фирме — надо с нее запросить. Мы запросили, сейчас выясняем, почему там не отражено. Это могло быть не отражено — по крайней мере, это ничего не доказывает. Сделка была реальная, оценка была реальная — независимый оценщик делал такую, для нас это совершенно обычная внутренняя транзакция.

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Кстати, великолепный анализ всего этого дал Андрей Мовчан, как обычно, в своей точной финансовой манере: здесь просто и не могло быть никакой проблемы, даже если бы это было не так. У наших этих правоохранителей свой взгляд, будем сейчас разбираться, это требует какое-то время.

Можно было разбираться спокойно, не присылая полки всяких ребят с автоматами.

— То есть это была реструктуризация?

— Да.

— И как бы вы оценили эти вот полки, которые появились в Москве и Петербурге в ваших офисах и салонах?

— Просто затраты бессмысленные, как налогоплательщик я плакал: деньги, которые мы заплатили за последний год — более 30 млрд налогов розница заплатила, — я понимаю, куда они пошли — они тут пришли нам мешать работать вместо того, чтобы просто прийти и задать вопрос, что во всем мире считается нормальным: ребята, что у вас там со сделкой?

— На ваш взгляд, почему они пришли?

— Да, я думаю, они просто пришли для того, чтобы найти хоть что-то.

И сейчас вот этим большим гребнем, огромным количеством людей, с обысками, с пуганием детей и стариков они ищут, что бы им найти такое.

По их логике, я так полагаю, я слышал когда-то, как они рассуждают, что в большой такой компании, не знаю, с $4 млрд оборота, не может быть, чтобы мы не нашли какое-нибудь нарушение, мы должны найти. Вот они сейчас этим заняты.

— Но с чего вдруг?

— Возможно, есть политическая ревность, собственное мнение иметь не сметь. Я уже давно не занимаюсь политикой и совершенно от дел ушел, но тем не менее. К сожалению, невозможно задать вопрос. Негде.

Нигде никто не будет отвечать, все будут подмигивать и говорить: ты же, старик, понимаешь, сам не маленький. Это вот Россия.

Это то, против чего мы должны все встать, когда какие-то шпроты находят, какое-то вино вдруг испортилось — это все вранье постоянное, и когда в нем когда живешь, начинаешь считать, что это нормально. Вот это ненормально. Я понимаю, в простонародье такое мнение, что вокруг трайбализм такой, что никакие правила нигде не работают. И что вы хотите от правоохранителей — они, как правило, всегда отстают на эпоху.

Беседовал Иван Корякин