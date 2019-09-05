Верховный суд отказал в жалобе на экологическую экспертизу

Верховный суд (ВС) России отказал жителям Московской области, которые требовали признать незаконной передачу правительством РФ полномочий по проведению государственной экологической экспертизы на региональный уровень. Так, жители Воскресенска, Солнечногорска, Коломны, Ногинска, Электростали, Наро-Фоминска и других районов Подмосковья жалуются, что после передачи полномочий экологические экспертизы проводятся Минэкологии «в очень короткие сроки и с большим количеством нарушений». Cуд отказал в удовлетворении требований по формальным обстоятельствам — в связи с пропуском трехмесячного срока на обжалование распоряжения.

В четверг в Верховном суде РФ состоялось предварительное судебное заседание по административному исковому заявлению общественной благотворительной организации «Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды "Принципъ"» о признании частично недействующим соглашения между Росприроднадзором и правительством Московской области. Так, в 2016 году было заключено соглашение между Росприроднадзором РФ и правительством Московской области. Подмосковье стало единственным регионом, которому передали федеральные полномочия по обращению с отходами, в частности по контролю за работой мусорных полигонов, захоронения отходов, а также проведения государственной экологической экспертизы для федеральных объектов. В общественную организацию пожаловались жители Серпухова, Сергиева Посада, Каширы, Воскресенска, Солнечногорска, Коломны, Ногинска, Электростали, Наро-Фоминска, Рузы и других районов Подмосковья. По мнению жителей, ведомство незаконно получило полномочия по проведению государственной экологической экспертизы.

«По сути, при передаче полномочий Росприроднадзор потерял контроль над сферой обращения с отходами,— заявил “Ъ” представитель общественной организации "Принципъ" Семен Кирьяк.— Жители жалуются, что все экологические экспертизы проводятся Минэкологии в очень короткие сроки и с большим количеством нарушений».

Он указал, что срок проведения государственной экологической экспертизы в среднем составляет около 200 дней, однако экспертиза проектной документации, например, Каширского мусороперерабатывающего комплекса была проведена за 18 дней. Господин Кирьяк обратил внимание, что за этот период в Минэкологии также проводилась госэкспертиза еще по восьми крупным «мусорным» объектам, в частности по мусоросжигательному заводу в Солнечногорске и комплексу по переработке отходов в Сергиевом Посаде.

«Проведение значительного количества государственных экологических экспертиз одновременно приводит к снижению качества заключений, увеличению количества ошибок, которые при реализации проектов могут привести к умалению прав граждан на благоприятную окружающую среду»,— говорится в административном исковом заявлении в ВС.

Однако в четверг на предварительном заседании дело по существу не рассматривалось. Представитель правительства РФ, выступающий в качестве ответчика, настаивал, что истцом пропущен без уважительных причин трехмесячный срок (со дня опубликования) на обжалование распоряжения. В свою очередь, Семен Кирьяк настаивал, что распоряжение является нормативным правовым актом (то есть носит всеобщий характер), в этом случае трехмесячный срок не подлежит применению. Также, по его словам, общественная организация узнала о нарушении прав жителей, только когда поступили соответствующие обращения.

Однако суд отказал в удовлетворении административного иска. Так, судья посчитал, что срок надлежит исчислять не с момента, когда административный истец узнал о нарушении своих прав, а с даты официального опубликования оспариваемого акта. Господин Кирьяк заявил “Ъ”, что общественная организация собирается обжаловать решение.

Отметим, местные жители в судах пытаются отменить положительные заключения государственных экспертиз по ряду мусорных объектов.

В частности, сейчас судебные разбирательства идут по мусоросжигательным заводам в Наро-Фоминске, Воскресенске и Ногинске, а также по мусороперерабатывающим комплексам в Сергиевом Посаде и Кашире. Впрочем, претензии к исполнению переданных полномочий возникали и у Росприроднадзора. В 2019 году руководитель службы Светлана Радионова направила в адрес главы Минприроды Дмитрия Кобылкина письмо «с имеющейся в ведомстве информацией о ситуации на полигоне ТБО "Ядрово"», об этом “Ъ” сообщили в Росприроднадзоре. В письме госпожа Радионова выразила озабоченность «сложившейся социально напряженной ситуацией вокруг полигона, связанной в том числе с отсутствием у службы полномочий в отношении полигона».

Анна Васильева