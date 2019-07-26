В «Ядрово» вновь запахло скандалом

Компания, эксплуатирующая скандальный мусорный полигон «Ядрово», предупредила о возможных выбросах газа в атмосферу или даже «взрыве газа и пожаре на полигоне». По словам владельцев, это может произойти из-за эксплуатации оборудования по сжиганию газа сотрудниками Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы у которых отсутствует необходимая квалификация. Накануне Волоколамский городской суд передал учреждению арестованное имущество полигона на срок предварительного следствия. В отношении ООО «Ядрово» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ. По мнению сотрудников компании, судебный процесс сопровождается «грубыми нарушениями законодательства и давлением». В свою очередь, в подмосковном МинЖКХ говорят, что в ходе проверок неоднократно фиксировали грубые нарушения, том числе превышение ПДК по аммиаку.

«Весь процесс идет с грубыми нарушениями законодательства, и решение суда будет признано незаконным даже по формальным признакам»,— сказали “Ъ” в ООО «Ядрово». В частности, говорят в компании, собственников имущества не уведомили о ходатайстве об аресте и времени рассмотрения дела. «Вопросы вызывают такие факты, как то, что судья Елена Перминова в мае выносит решение о том, что признаков правонарушения не обнаружено, а через два месяца кардинально меняет свою позицию,— сообщил “Ъ” учредитель ООО ЦМПТ Алексей Волошин (компании принадлежит 75% в ООО “Ядрово”).— Первое, что приходит на ум,— это давление с чьей-то стороны, так как дополнительных проверок в этот период времени не проводилось».

Напомним, в марте 2018 года жители Волоколамского района начали жаловаться на неприятный запах с местного мусорного полигона «Ядрово». Вскоре более 50 детей оказались в больницах с жалобами на плохое самочувствие. Местные жители считают, что это произошло из-за выбросов газа со свалки. В городе прошли многочисленные митинги, на которых жители требовали закрыть полигон. Позднее подмосковные власти закрыли первую карту полигона, где случился выброс свалочного газа. Мусор стал принимать второй участок свалки.

Накануне Волоколамский городской суд удовлетворил (копия решения суда есть в распоряжении “Ъ”) ходатайство Следственного комитета России (СКР) об аресте земельных участков и оборудования у ООО «Ядрово».

Согласно решению земли и имущество переданы в пользование ГКУ МО «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (МОС АВС) до 7 сентября 2019 года. В частности, под арест попали уплотнитель для мусора, мини-завод по сжиганию газа, система для сбора фильтрата, весы для взвешивания мусоровозов и система видеонаблюдения.

7 июня Следственный отдел по Волоколамску ГСУ СКР по Московской области возбудил уголовное дело в отношении ООО «Ядрово» по ч. 2 ст. 247 УК РФ (хранение опасных отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды). Ущерб окружающей среде, по версии следствия, составляет 2,5 млн руб. В документе говорится, что в ходе проверок были зафиксированы выбросы вредных веществ в воздух и розлив фильтрата. Там также отмечается, что с февраля 2018 года ООО «Ядрово» эксплуатирует полигон без положительного заключения государственной экологической экспертизы. В ООО «Ядрово» это отрицают. В компании обращают внимание, что общая стоимость арестованного имущества составляет несколько сотен миллионов рублей, в то время как СКР оценивает ущерб от полигона в несколько раз меньше.

«Принятие подобных решений несет в себе огромные риски для общества — населения Волоколамского района Московской области,— говорит господин Волошин.— Только сотрудники ООО "Ядрово" прошли все этапы обучения работы с заводом, с технологией дегазации».





По его словам, эксплуатация мощностей без необходимой квалификации приведет к серьезным последствиям: «Как минимум к выбросам газа в атмосферу, как максимум к взрыву газа и пожару на полигоне». Это опять приведет к социальным проблемам в Волоколамске, считают в компании. В ООО «Ядрово» говорят, что у учреждения, которому передают имущество свалки, отсутствуют лицензии «на необходимые для управления полигоном виды деятельности».

В подмосковном МинЖКХ “Ъ” подтвердили, что «по многочисленным жалобам граждан» в ходе проверок зафиксировали «излитие фильтрата на почву, а также городской черты города Волоколамка, что является угрозой здоровью граждан». «Владельцы полигона, которые спустя более чем год после массовых выступлений граждан так и не утвердили проект на реконструкцию и рекультивацию полигона, тем самым грубо нарушили предыдущее решение суда,— заявили “Ъ” в подмосковном МинЖКХ.— Вероятнее всего, именно эту совокупность факторов суд принял во внимание».

Там также добавили, что при продолжительном аресте имущества МОС АВС приступит к работам по разработке проекта и рекультивации полигона ТБО «Ядрово»: «Уже подготовлена дорожная карта, которая на следующей неделе будет обсуждаться с общественностью Волоколамска». По словам подмосковных чиновников, у МОС АВС имеются необходимые лицензии на обращение с отходами: «При этом казенное учреждение будет осуществлять свою деятельность без извлечения прибыли и, соответственно, сможет быстрее аккумулировать средства на мероприятия по рекультивации».

В 2019 году руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова направила в адрес главы Минприроды Дмитрия Кобылкина письмо «с имеющейся в ведомстве информацией о ситуации на полигоне ТБО "Ядрово"», об этом “Ъ” сообщили в Росприроднадзоре. В письме госпожа Радионова выразила озабоченность «сложившейся социально напряженной ситуацией вокруг полигона, связанной в том числе с отсутствием у службы полномочий в отношении полигона». Так, в 2016 году Минэкологии, а в 2018 году МинЖКХ заключили соглашение между Росприроднадзором и правительством Московской области. В результате регион стал единственным, которому передали полномочия по контролю за работой мусорных полигонов и захоронению отходов, а также проведению государственно экологических экспертиз.

Анна Васильева