Мусор перестанут валить в одну кучу

Столичные власти приняли решение о переходе к 31 декабря 2019 года Москвы на раздельный сбор мусора. К этому сроку в каждом дворе должен появиться дополнительный контейнер для вторсырья — пластика, стекла, бумаги, картона и металлических банок. Такого мусора в Москве может набраться до 47%. Контейнеры во дворах могут обойтись в 0,5 млрд руб., а вывоз вторсырья из них — в 1,8 млрд в год. В мэрии собираются приучить горожан пользоваться ими с помощью «рекламы и просвещения». Эксперт считает, что раздельный сбор сложно внедрить без преференций для граждан, изменения устаревших нормативов и перехода на оплату вывоза мусора за фактическое потребление.

Постановление №734 правительства Москвы о переводе города на систему раздельного сбора мусора было принято на заседании президиума столичного правительства. В материалах к президиуму говорится, что «в ходе первого этапа» к 31 декабря 2019 года контейнерные площадки во дворах многоквартирных домов должны быть оборудованы «отдельной емкостью для накопления вторсырья». В баки предполагается выкидывать пластик, стекло, бумагу, картон и алюминиевые банки. «Иные виды отходов должны по-прежнему накапливаться в существующих контейнерах»,— говорится в материалах к президиуму. Емкости также смонтируют в школах, больницах и других социальных объектах. «Новая система позволит увеличить долю вторичной переработки отходов и сократить объемы их захоронения»,— говорится в материалах. По магазинам решения, вероятно, пока нет: говорится лишь о проработке вопроса их присоединения к новой системе. Сроки и мероприятия второго этапа ее внедрения в постановлении не оговариваются.

Ежегодно Москва производит 8 млн тонн отходов (11% мусора всей РФ). В 2016 году 77,5% бытовых отходов отправлялось на полигоны, 13,3% обезвреживалось, а перерабатывалось 9,2%.

С 2014 года весь мусор в Москве собирают и утилизируют пять операторов, с которыми заключены контракты на 15 лет. Так, «МКМ-Логистика» за 40,1 млрд руб. вывозит отходы из Юго-Западного и Западного округов столицы, «Эколайн» (25,6 млрд руб.) обслуживает Центральный и Северный округ, а «Хартия» (42,6 млрд руб.) — Северо-Восточный и Восточный округа. Кроме того, Северо-Западный округ Москвы обслуживает компания «Спецтранс» (за 12,4 млрд руб.), а Восточный и Зеленоградский округа — МСК-НТ (21,4 млрд руб.). Исполнители контрактов должны были построить объекты по сортировке и переработке отходов мощностью не менее 218 тыс. тонн в год. При этом еще в 2015 году предполагалось, что собирать раздельно «и/или» сортировать с выделением вторсырья операторы будут не менее 20% отходов (см. “Ъ” от 24 июня 2015 года). Столичному департаменту ЖКХ поручено заключить с операторами дополнительные соглашения к госконтрактам по вывозу мусора.

В правительстве Московской области в 2012 году сообщали, что мусор московского региона на 21,5% состоит из пищевых отходов, на 17% из бумаги, на 15,4% из стекла, на 13% из пластика, на 2% из металлолома. При этом 10% отходов составляет «отсев» (ветки, листья), а еще по 3% отходов — текстиль и предметы гигиены. Таким образом, в новые баки для вторсырья в Москве может пойти до 47% мусора — или до 3,7 млн тонн ежегодно. «Мы собрали статистику по экспериментальным проектам и понимаем, что не все население готово сортировать отходы. Возлагаем надежды на максимальное просвещение, рекламу и информирование горожан»,— сказал “Ъ” глава городского департамента ЖКХ Александр Соловьев.

В столичной госинспекции по недвижимости ранее сообщали, что в Москве насчитывается 40 тыс. дворов многоквартирных домов. Источник “Ъ” в столичной компании по вывозу отходов отмечает, что для раздельного сбора обычно используют контейнерные сетки (объемом 1,1 куб. м и стоимостью около 13 тыс. руб.). Таким образом, оснащение дворов лишь одним таким контейнером обойдется в 520 млн руб. При этом, по словам собеседника “Ъ”, стоимость вывоза контейнера (в среднем от одного раза в два дня до одного раза в неделю) составляет 300–500 руб. Если вторсырье из контейнеров будут удалять раз в четыре дня, его вывоз обойдется в 27–45 тыс. руб. в год, а для 40 тыс. контейнеров — в 1–1,8 млрд руб. Глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский ранее заявлял, что власти направят на внедрение раздельной системы сбора мусора 3,7 млрд руб., а окончательно она должна быть готова к 2022 году. Александр Соловьев подчеркнул “Ъ”, что тарифы за вывоз мусора для населения в этой связи меняться не будут.

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В «Эколайне» заверили “Ъ”, что «при поддержке города» можно развернуть работу по внедрению раздельного сбора за три-шесть месяцев. «Разделение мусора по двухпотоковому принципу позволило увеличить процент переработки с 10% до 20%»,— заявили в компании. Другой собеседник “Ъ” на рынке рассказывает, что в контейнеры для перерабатываемых фракций граждане часто бросают другой мусор, поэтому даже его требуется дополнительно сортировать. Впрочем, по его словам, не все компании построили мусоросортировочные станции, как этого требовали условия 15-летних контрактов. Еще один источник “Ъ” сетует, что «затраты на инфраструктуру превышают выручку от продажи вторсырья». В пример он приводит пластик стоимостью около 30 тыс. руб. и стекло в 2–3 тыс. руб. за тонну. Господин Соловьев сказал “Ъ”, что емкость столичного рынка по переработке бумаги, пластика и другого вторсырья «пока не достигла объемов, которые будут формироваться за счет раздельного сбора отходов», но подчеркнул, что «спрос и предложение увязаны».

«Двухконтейнерная система лучше, чем никакая, но надо идти к расширению фракций, которые будут собираться отдельно»,— считает координатор ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный сбор» Анна Гаркуша. Эксперт обращает внимание на незаинтересованность граждан в сортировке отходов и необходимость «обучать население» и вводить преференции: «Например, чем больше жители в своем доме собирают "сухих" отходов, тем меньше платят за "смешанный" мусор»,— рассуждает госпожа Гаркуша. Впрочем, Александр Соловьев говорит, что о преференциях «говорить пока преждевременно». По словам госпожи Гаркуши, успешно внедрить раздельный сбор мусора сложно без изменений «устаревших» СанПиНов и перехода на другую форму оплаты за вывоз отходов — за фактическое накопление мусора вместо нынешних нормативов. Отметим, двухпоточную систему раздельного сбора планируется внедрить во всей России: в январе профильный вице-премьер Алексей Гордеев назвал первоочередной задачей переход на такую систему до конца 2019 года городов-миллионников.

Александр Воронов, Анна Васильева