Власти Москвы отклонили заявку оппозиции на акцию 14 сентября

Мэрия Москвы отказалась согласовать заявку Партии перемен (официально называется «Гражданская инициатива») на митинг 14 сентября на проспекте Сахарова, сообщила в Telegram член совета московского отделения партии Эльвира Вихарева. Причиной для отказа стало проведение там «культурно-просветительских и социально значимых массовых мероприятий».

Как уточнила госпожа Вихарева, один из прежних отказов мэрия мотивировала тем, что проспект запрещен как место проведения любых митингов, так как перекрытие движения в этой точке города создает «помехи транспортной инфраструктуре». «В новом отказе эта позиция внезапно изменилась. Оказывается, на проспекте Сахарова можно проводить разные "массовые мероприятия", но просто не нам»,— написала представитель партии.

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Протестные акции проводятся в Москве с июля. Поводом стал отказ Центризбиркома зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Большинство акций властями не санкционированы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, его фигурантов Ивана Подкопаева и Данилу Беглеца приговорили к трем и двум годам колонии общего режима соответственно. Евгению Коваленко дали три с половиной года колонии общего режима, Кирилл Жуков получил три года колонии.

Какие акции прошли в последние выходные лета, читайте в материале “Ъ” «Сначала торжества, потом протесты».