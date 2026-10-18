Politico: страны ЕС не смогли договориться об источнике финансирования Украины

Согласовать источник финансирования участники саммита так и не смогли и отложили вопрос. Во время дискуссии рассматривалась и возможность использовать замороженные российские средства для помощи Украине, но после многочасовых обсуждений также «ничего не изменилось», констатировал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. «Деньги не потеряны, но, на мой взгляд, с момента нашей прошлой дискуссии никаких сдвигов не произошло»,— сказал он.