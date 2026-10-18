Politico: страны ЕС не смогли договориться об источнике финансирования Украины
Лидеры стран Евросоюза обсудили на саммите в Брюсселе варианты дальнейшего финансирования Украины, сообщает Politico со ссылкой на источники. По данным газеты, государства рассматривают несколько способов выделить средства. Среди вариантов: привлечение денег от партнеров вне ЕС, использование нетронутых средств евробюджета и оформление нового займа в дополнение к ранее одобренным €90 млрд.
Согласовать источник финансирования участники саммита так и не смогли и отложили вопрос. Во время дискуссии рассматривалась и возможность использовать замороженные российские средства для помощи Украине, но после многочасовых обсуждений также «ничего не изменилось», констатировал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. «Деньги не потеряны, но, на мой взгляд, с момента нашей прошлой дискуссии никаких сдвигов не произошло»,— сказал он.
На саммите президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные расходы Киева в следующем году составят €155 млрд. «И нам нужно от вас еще как минимум 70 миллиардов — на оборону, оружие и нашу устойчивость»,— говорил он.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что страны «не стали тратить много времени» на выработку плана финансирования Украины. «Мы сразу согласились с тем, что нам необходимо перекрыть дополнительные финансовые потребности Украины в 2027 году, и попросили Комиссию представить конкретное предложение»,— сказал он.