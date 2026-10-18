Московские аэропорты вернулись к работе после атаки БПЛА на город
Столичные аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу после атаки беспилотников на Москву. Об этом сообщили в Росавиации.
Ограничения сохранялись шесть с половиной часов. В два часа ночи ТАСС сообщал, что из-за введенных мер развернули почти 20 самолетов, летевших во Внуково и Домодедово.
Во Внуково на тот момент не приземлились 16 рейсов из Пскова, Шарм-эш-Шейха, Антальи, Стамбула, Измира, Дубая, Термеза, Баку, Анкары и Бугульмы. В Домодедово не сели рейсы из Баку, Ташкента и Еревана.
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, всего за ночь на подлете к Москве были сбиты 76 беспилотников. О пострадавших не сообщалось.