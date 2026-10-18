Московские аэропорты вернулись к работе после атаки БПЛА на город

Во Внуково на тот момент не приземлились 16 рейсов из Пскова, Шарм-эш-Шейха, Антальи, Стамбула, Измира, Дубая, Термеза, Баку, Анкары и Бугульмы. В Домодедово не сели рейсы из Баку, Ташкента и Еревана.