Квентин Тарантино написал сценарий для своего следующего фильма

Квентин Тарантино до этого не раз говорил, что завершит карьеру кинорежиссера, когда снимет свой десятый полнометражный фильм. Его последняя работа — «Однажды в… Голливуде» — девятая по счету. Она вышла в 2019 году. Снявшийся в картине Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, а Барбара Линг и Нэнси Хай — за лучшую работу художника-постановщика. Тарантино был номинирован в категориях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер», а Леонардо Ди Каприо — в категории «Лучшая мужская роль».