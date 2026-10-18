Квентин Тарантино написал сценарий для своего следующего фильма
Режиссер Квентин Тарантино сообщил, что закончил писать сценарий для своего десятого полнометражного фильма. Однако браться за постановку он не собирается, пока не завершатся показы его дебютной пьесы «Кавалер-щеголь» («The Popinjay Cavalier»).
«Я написал сценарий, который мне очень нравится, но сначала я хочу поставить пьесу и понять, кто я такой; затем я вернусь к семье, немного поживу для себя, а уже потом решу, чем хочу заняться дальше»,— сказал Тарантино в выпуске «Шоу Грэма Нортона» (цитата по Variety).
Пьесу Тарантино, главную роль в которой исполнит Саша Барон Коэн, представят широкой публике в лондонском театре «Феникс» в марте следующего года. Авантюрная комедия будет идти три месяца и завершится 13 июня. Постановка станет дебютом Тарантино в качестве театрального режиссера.
Квентин Тарантино до этого не раз говорил, что завершит карьеру кинорежиссера, когда снимет свой десятый полнометражный фильм. Его последняя работа — «Однажды в… Голливуде» — девятая по счету. Она вышла в 2019 году. Снявшийся в картине Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, а Барбара Линг и Нэнси Хай — за лучшую работу художника-постановщика. Тарантино был номинирован в категориях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер», а Леонардо Ди Каприо — в категории «Лучшая мужская роль».