Два человека пострадали при пожаре в Московском районе Санкт-Петербурга
В жилом доме на проспекте Космонавтов, 20 в Санкт-Петербурге произошел пожар. Пострадали два человека, сообщили в МЧС. Их госпитализировали.
Огонь охватил квартиру и распространился на 60 кв. м. К 5:34 мск пожар был потушен.
Дом находится в Московском районе — на юге Санкт-Петербурга. Утром губернатор Александр Беглов сообщил, что в этом районе из-за атаки БПЛА произошел пожар на объекте гражданской инфраструктуры, но не уточнил, на каком именно. Связано ли возгорание с атакой дронов, в МЧС не сообщили.
Из-за ударов беспилотников сегодня также произошли возгорания в Невском, Красносельском, Красногвардейском районах города, а также на территории Петербургского нефтяного терминала. По данным господина Беглова, при ударах никто не погиб.