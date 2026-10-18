Главные новости к утру 18 октября
На нефтяном терминале в Петербурге произошел пожар после атаки БПЛА
На нефтяном терминале в Санкт-Петербурге произошел пожар после атаки БПЛА. Также загорелись объекты гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах города.
Дроны атаковали дата-центр VK в Ленинградской области. В компании заявили, что сервисы работают в штатном режиме. Всего над регионом сбили 126 БПЛА, сообщал губернатор Александр Дрозденко.
Францию охватили массовые беспорядки во время протестов против проблем в сфере образования, роста цен на бензин и удорожания жизни. Протестующие грабили бутики, били стекла, громили здания, поджигали автомобили и мусорные баки, закидывали полицейских булыжниками.
США призвали Европу увеличить закупки российского газа. Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поднимали этот вопрос на встречах с представителями Украины и Евросоюза, утверждают источники The New York Times.
Лидеры стран Евросоюза обсудили на саммите в Брюсселе варианты дальнейшего финансирования Украины, но согласовать способы помочь так и не смогли, сообщает Politico со ссылкой на источники.
Бывший президент Сенегала Маки Саль снял свою кандидатуру с выборов на пост генерального секретаря ООН. Он заявил, что пошел на этот шаг из «чувства ответственности».