Главные анонсы 19–25 октября
Важные и интересные события предстоящей недели
19 октября, понедельник
В Душанбе начнется заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В Дублине откроется Глобальный саммит по биоэкономике 2026.
В Гонконге (КНР) начнется совещание министров финансов стран АТЭС.
В Альберте состоится референдум по вопросу выхода провинции из состава Канады.
20 октября, вторник
В Виндзоре (Великобритания) состоится встреча султана Омана Хейсама бен Тарика с королем Великобритании Карлом III.
21 октября, среда
На Бали (Индонезия) пройдет встреча министров стран АСЕАН по вопросам управления стихийными бедствиями.
22 октября, четверг
Состоится заседание центрального банка Турции по ключевой ставке.
23 октября, пятница
В Москве состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.
24 октября, суббота
В Абу-Даби состоятся титульные поединки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с участием российским бойцов смешанных единоборств (ММА) Петра Яна и Мовсара Евлоева.
25 октября, воскресенье
В Болгарии пройдет первый тур президентских выборов.
В Бразилии пройдет второй тур президентских выборов.
В Дохе (Катар) начнется визит спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова.