Скворцова о четырехдневке: если есть чем занять досуг, то почему бы и нет

Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю «нужно всесторонне обсуждать». Новый трудовой график может по-разному отразиться на человеке в зависимости от его профессии, возраста и пола, уточнила она.

«В том случае, если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет»,— сказала министр на Восточном экономическом форуме (цитата по «РИА Новости»). Она добавила, что система труда кардинально меняется: уже сейчас достаточно большое число россиян работают из дома и зарабатывают на фрилансе.

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Первым о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю заявил в начале июня премьер-министр Дмитрий Медведев, приведя в пример опыт Новой Зеландии. В Минэкономики полагают, что переход на четырехдневную рабочую неделю станет возможным при повышении доходов населения и росте производительности труда. В Минтруде уверены, что в ближайшие несколько лет пятидневку не отменят.

О том, как к идее сократить рабочую неделю относятся работники и работодатели, читайте в публикации “Ъ”.