Минтруд назвал переход на четырехдневку долгим процессом

В ближайшие несколько лет вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю не будет решен, заявил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин. По его словам, переход возможен в долгосрочной перспективе.

«Это не то, что будет решено в течение ближайших лет. Это все достаточно долгий процесс. Вспомните, когда у нас была шестидневка? Это 1967–1968 годы. Сколько лет прошло? Я могу сказать, что таких прецедентов, чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет. Это некая перспектива. Как-то вокруг этого в перспективе можно говорить»,— сказал он журналистам на полях Восточного экономического форума (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю станет возможным при повышении доходов населения и росте производительности труда. Сроки перехода на новую систему он назвать отказался.

Согласно данным опроса ФОМ, идею перехода на четырехдневную неделю поддерживают 53% россиян, треть граждан (34%) не видят необходимости в сокращении рабочих дней, а 14% затрудняются с ответом. Первым о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю заявил в начале июня премьер-министр Дмитрий Медведев, приведя в пример опыт Новой Зеландии.

О том, как к идее сократить рабочую неделю относятся работники и работодатели, читайте в публикации “Ъ”.