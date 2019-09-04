Орешкин назвал условия перехода на четырехдневку

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю станет возможным при повышении доходов населения и росте производительности труда.

«Именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране»,— сказал господин Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума (цитата по ТАСС).

Возможные сроки перехода на новую систему министр назвать отказался, уточнив, что «решать задачи нужно поэтапно», сконцентрировавшись на первом этапе на задаче повышения доходов россиян.

Согласно данным опроса ФОМ, идею перехода на четырехдневную неделю поддерживают 53% россиян, треть граждан (34%) не видят необходимости в сокращении рабочих дней, а 14% затрудняются с ответом. Первым о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю заявил в начале июня премьер-министр Дмитрий Медведев, приведя в пример опыт Новой Зеландии.

О том, как к идее сократить рабочую неделю относятся работники и работодатели, читайте в публикации “Ъ”.