«Иностранные СМИ публиковали призывы "Москва, выходи"»

4 сентября председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина заявила, что «политические элиты США и Германии действовали через СМИ, чтобы спровоцировать незаконные акции в России». На заседании рабочей группы временной комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ госпожа Сутормина отметила, что необходимо ввести «жесткие меры в отношении западных СМИ, которые являются инструментом вмешательства во внутренние дела России». Корреспондент “Ъ” Мария Литвинова попросила госпожу Сутормину уточнить суть ее заявлений.

— Вы заявили, что несанкционированные акции в Москве были спровоцированы политическим истеблишментом США и Германии, которые действовали через СМИ и НКО с иностранным финансированием. О каких СМИ и НКО речь?

— Во-первых, канал «Дождь», латвийское издание «Медуза», радио «Свобода», BBC, газета Deutsche Welle, которая издается в Германии. Из представителей НКО — это ассоциация «Голос», которая в России находится, «иностранный агент».

— Какие еще НКО?

— Я не перечисляла, не ставила задачу такую.

— Немецкое издание Deutsche Welle на какую аудиторию работает?

— На немецкую, но оно распространяло призывы выходить в Москве.

— Москвичи читали и выходили на улицы?

— Читали через мессенджеры, в Telegram распространялось. Была встреча помощников конгрессменов США в конце августа с представителями НКО и политологами, куда наши СМИ не были допущены. А Deutsche Welle все это снимало.

— Российские СМИ разве не публиковали информацию о протестах в Москве?

— Публиковали, это не запрещено. Но в них было просто информирование, а в иностранных публиковались призывы выходить на несанкционированные акции, информация с маршрутами передвижения, мест и времени сбора. Вот это публиковалось по поводу несанкционированных акций. А российские не призывали. Никто не говорит, что они не должны об этом сообщать в новостях. Это свобода слова.

— Как вы разделяете призыв выходить на митинги и информацию о митинге, который планируется?

— Например, иностранные СМИ публиковали призывы «Москва, выходи», были такие. Это немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, радио «Свобода».

— Протестующие посмотрели их программы и вышли?

— Да, и это было организовано. Проходили курсы обучения, как в митингах участвовать, какие действия проводить против правоохранительных органов.

— Что это за курсы?

— Они на Западе проходили, куда лидеров протеста вывозили. И в России ряд таких проходил под видом семинаров. Я не говорю, что все они об этом, но это было.

— Москвичи выходили на несанкционированные акции, требуя, чтоб допустили их кандидатов на выборы в Мосгордуму. Вы считаете, они бы не вышли без информации в СМИ с иностранным финансированием?

— Дело в том, что многие москвичи выходили, не зная своих кандидатов. Я не знаю, как молодежь могла выйти, если ее не организовывали. Одно дело — санкционированные митинги. А эти были несанкционированные, незаконные. В интернете была кампания, Ходорковский, заявления зарубежных политиков. Телекомпания Deutsche Welle распространила заявление главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса, в котором он называл действия представителей российских правоохранительных органов по отношению к протестующим на несанкционированных акциях «неоправданным насилием». Все это определенное давление и вмешательство в российскую политику.

— Вы говорите о жестких мерах, которые нужно проработать в отношении названных вами СМИ и НКО. Какие это меры?

— Это надо аккуратно прорабатывать.

— МИД Латвии оценил действия российской полиции во время разгона протестующих. Российский МИД тоже высказывался о «непропорциональных действиях французской полиции во время митингов». По вашему мнению, это вмешательство во французскую политику?

— Я такого не слышала. Кто это говорил? А что было в России? Просто забирали. Что, били кого-то дубинками? А во Франции и газ пускали, и водометы, и дубинки. Очень жесткое подавление.

— Во Франции, как известно, возбуждали уголовные дела в отношении полицейских, необоснованно применяющих насилие к протестующим. А в России таких прецедентов нет.

— Опять же, у нас что, полицейские при задержании кого-то избивали? Если такое есть, правоохранительные органы будут разбираться. Потому что я не видела, чтобы в Москве избивали дубинками до крови. Я такие кадры не видела.

— Если найдете такие ролики, инициируете в Общественной палате какое-то обращение или заявление?

— Я посмотрю, естественно, я бы инициировала обращение. Но разве кто-то в больницу попал после несанкционированного митинга в Москве? В больницу ведь не попадали задержанные.