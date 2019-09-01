Макрон призвал президента Ирана соблюдать обязательства в рамках ядерной сделки

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с президентом Ирана Хасаном Роухани итоги переговоров ходе саммита G7 в Биаррице. В распространенном Елисейским дворцом сообщении говорится, что в ходе телефонного разговора господин Макрон напомнил о необходимости соблюдения Ираном «своих обязательств по ядерной сделке и принятия необходимых мер для восстановления мира и безопасности на Ближнем Востоке».

«В продолжение обменов, состоявшихся в ходе саммита G7 в Биаррице, президент республики подчеркнул важность текущей динамики для создания условий, способствующих деэскалации, путем диалога и выработки надежного решения в регионе»,— приводит ТАСС заявление Елисейского дворца.

Лидеры двух стран также обсудили кризисы в Йемене и Ливане и договорились «поддерживать тесные контакты».

В 2015 году Иран и шесть мировых держав подписали СВПД. В рамках соглашения с Ирана сняли санкции, в обмен на это он должен был отказаться от ядерной программы. В мае 2018 года США вышли из ядерной сделки и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались.

О попытках мировых держав спасти ядерную сделку с Тегераном читайте в материале “Ъ”.