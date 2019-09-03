Тегеран меняет уран на нефть

Иран готов объявить о новом сокращении своих обязательств по ядерной сделке. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе вчерашнего визита в Москву. В то же время в Тегеране надеются избежать крайних мер. Пока господин Зариф сверял часы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, его заместитель Аббас Арагчи отправился в Париж для обсуждения плана президента Франции Эмманюэля Макрона по спасению сделки. Россия надеется, что эти переговоры увенчаются успехом.

В среду Иран объявит о третьем этапе сокращения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), известного как «ядерная сделка». «Если европейцы не смогут до этой даты выполнить свои обязательства, мы, конечно же, предпримем третий шаг»,— заявил вчера Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров с Сергеем Лавровым.

Напомним, что 8 мая — в годовщину выхода США из СВПД — Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по ядерной сделке, так как вопреки договоренностям, достигнутым в 2015 году, снова оказался в условиях экономической блокады. Возвращение американских санкций, прежде всего в банковской сфере, а также ограничения на продажу иранской нефти поставили под угрозу сотрудничество Тегерана с его партнерами. Европейцы, обещавшие разработать механизм, который позволит торговать с Ираном вопреки американским санкциям, затягивали решение проблемы.

В итоге в результате первых двух этапов ответных шагов иранцы превысили обозначенный в соглашении потолок запасов низкообогащенного урана и довели уровень его обогащения до 4,5%. На третьем этапе Тегеран может повысить уровень почти до 20% и возобновить деятельность тяжеловодного реактора в Араке, способного производить оружейный плутоний.

С самого начала Тегеран подчеркивал, что все его действия обратимы и он готов к переговорам. Об этом напомнил в Москве и господин Зариф. Однако до сих пор все, что удалось добиться,— это запуск Францией, Германией и Великобританией долгожданного механизма для расчетов с Ираном (INSTEX), и то в весьма ограниченном варианте. Пока этот механизм нацелен на обеспечение поставок лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Неслучайно в ходе визита в Москву иранский министр не единожды посетовал, что в отличие от России и Китая европейцы не могут принять необходимых мер для выполнения своих обязательств в рамках СВПД и спасти ядерную сделку. В то же время он отметил нацеленность Ирана на продолжение диалога с европейскими партнерами, в первую очередь с Францией, которая стала основным переговорщиком ЕС.

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Еще в конце августа заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что президент республики Хасан Роухани предложил своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону два варианта. Первый — убедить США снять ограничения на экспорт иранской нефти в ряд стран. Второй — разрешить покупку иранской нефти самими европейцами. В СМИ также появилась информация, что Эмманюэль Макрон обсуждал с президентом США Дональдом Трампом возможность продажи Ираном некоего количества нефти в обмен на возвращение Тегерана к полному соблюдению СВПД. По данным агентств Bloomberg и Reuters, Тегеран хочет получить разрешение на экспорт не менее 700 тыс. баррелей ежедневно, а позднее объем продаж должен достичь 1,5 млн баррелей. Сейчас, по оценкам Reuters, экспорт равняется примерно 100 тыс. баррелей в день.

Вчера, накануне отъезда господина Арагчи в Париж, в иранских СМИ появилась информация, что президент Макрон предложил выделить кредитную линию в размере $15 млрд для заключения предварительных контрактов на закупки иранской нефти.

Взамен Париж хочет, чтобы Тегеран не объявлял о новой приостановке своих обязательств и, возможно, отказался от предыдущих отступлений от СВПД. С учетом сегодняшних цен на нефть и при условии повышения уровня иранского экспорта до желаемых Тегераном объемов этой суммы может хватить на полгода-год.

«Если договоренность с Парижем будет достигнута и реализована, Иран сможет продержаться примерно до новых выборов президента США (3 ноября 2020 года.— “Ъ”), в результате которых, как надеются в Тегеране, курс Вашингтона в отношении Тегерана может измениться»,— сказал “Ъ” консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий. Но если переговоры окажутся неудачными и Иран будет вынужден продолжать отступать от СВПД, то довольно скоро у него не останется вариантов для маневра, так как договор себя исчерпает, считает эксперт. Господин Баклицкий подчеркнул, что Европа не сможет прийти к компромиссу с Ираном без согласия с США. При этом он напомнил о предстоящих в феврале в Иране выборах в парламент. «Роухани и Зарифу была бы на руку демонстрация того, что СВПД приносит экономические результаты, как это и задумывалось при подписании ядерной сделки»,— сказал эксперт.

«В Тегеране обратили внимание на то, что Трамп никак не комментирует информацию о предложениях Макрона. Это дает иранцам основание думать, что США не будут препятствовать заключению договоренностей между Тегераном и Парижем»,— сказал “Ъ” старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

В то же время на вчерашней встрече с экспертным сообществом в Москве, организованной посольством Ирана, Мохаммад Джавад Зариф всячески подчеркивал, что Тегеран не волнует вопрос, консультируется ли Париж с Вашингтоном. При этом министр всячески избегал конкретики при ответе на вопросы о деталях переговоров с Парижем. По словам господина Зарифа, у Европы есть 11 обязательств в рамках СВПД, но сейчас Иран сконцентрировался на двух из них. Речь идет о возобновлении иранского экспорта нефти и возврате выручки, полученной от ее продажи. Пока эти обязательства не будут выполнены, мы будем приостанавливать свои, уточнил он.

В Москве Иран полностью поддерживают, при этом надеются на удачное завершение переговоров в Париже. «Мы желаем успеха французским коллегам»,— сказал вчера Сергей Лавров. Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин «поддержал настрой французского лидера при том понимании, что его инициатива нацелена на выполнение СВПД в полном объеме».

Марианна Беленькая