Иран начнет реализацию третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке 6 сентября

Глава МИД Ирана Джавад Зариф сообщил, что реализация третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке будет начата в пятницу, 6 сентября. По его словам, официальное объявление Иран планирует сделать в среду.

«Мы всегда оставляем дорогу открытой для дипломатии, но наш третий ответный шаг тоже готов. В среду господин президент объявит о нем. Я сообщу об этом госпоже (верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Фредерике.— “Ъ”) Могерини»,— сказал Зариф в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что даже после принятия такого решения Иран готов к продолжению переговоров. «Мы не хотим разрушать. Мы хотим лишь исправить европейские ошибки»,— подчеркнул он.

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Накануне господин Зариф рассказал, что меры по третьему этапу уже готовы. Он отмечал, что сокращение обязательств вступит в силу, если европейские стороны не вернутся к выполнению соглашений по ядерной программе.

Напомним, в 2015 году Иран и шесть мировых держав подписали совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В рамках соглашения с Ирана сняли санкции, в обмен на это он должен был отказаться от ядерной программы. В мае 2018 года США вышли из ядерной сделки и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал президента Ирана Хасана Роухани соблюдать обязательства в рамках ядерной сделки. Позже на полях G7 господин Макрон, по данным источников Bloomberg, представил президенту США Дональду Трампу свой план по возвращению Ирана к СВДП. Высокопоставленный американский чиновник заявил Bloomberg, что идея Франции «обречена на провал», однако европейские дипломаты поддержали господина Макрона.

О попытках мировых держав спасти ядерную сделку с Тегераном читайте в материале “Ъ”.