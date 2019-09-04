США расширили санкции в отношении Ирана

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США расширило санкции в отношении Ирана. В санкционный список вошли 9 физических лиц, 16 компаний и 6 нефтяных танкеров. Они представляли собой крупную транспортную сеть, которая оказывает финансовую поддержку Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и движению «Хезболла».

«За прошедший год КСИР передал через эту сеть нефть на сотни миллионов долларов в пользу жестокого режима Асада, "Хезболлы" и других незаконных субъектов»,— говорится в сообщении. По данным Минфина США, координирует работу транспортной сети бывший министр нефти Ирана Ростам Касеми.

Напомним, в 2015 году Иран и шесть мировых держав подписали совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В рамках соглашения с Ирана сняли санкции, в обмен на это официальный Тегеран должен был отказаться от ядерной программы. В мае 2018 года США вышли из ядерной сделки и ввели против иранских властей санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались. 3 сентября Минфин США наложил санкции на космические ведомства Ирана, сообщается на сайте министерства. В список попали Аэрокосмический исследовательский институт, Космическое агентство и Центр космических исследований.

Возвращение американских санкций, прежде всего в банковской сфере, а также ограничения на продажу иранской нефти поставили под угрозу сотрудничество Ирана с его партнерами. По данным агентств Bloomberg и Reuters, Иран хочет получить разрешение на экспорт не менее 700 тыс. баррелей ежедневно, а позднее объем продаж должен достичь 1,5 млн баррелей. В обмен Тегеран вернется к выполнению своих обязательств в рамках СВПД. В противном случае реализация третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке будет начата в пятницу, 6 сентября.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Тегеран меняет уран на нефть».