«Все замечания, требования и ходатайства защиты судья отклонил»

Столичные суды второй день выносят приговоры по «московскому делу». В среду, 4 сентября, еще двум фигурантам дали реальные сроки. Евгения Коваленко приговорили к 3,5 годам колонии общего режима за применение насилия к представителю власти. Кириллу Жукову по той же статье дали 3 года тюрьмы. В Тверском суде продолжился и процесс над Константином Котовым, которого обвиняют в неоднократном нарушении правил проведения митингов. В суде работал корреспондент “Ъ FM” Петр Пархоменко.
— Судебное заседание закончилось. Вновь оно продлилось, в общей сложности, больше 10 часов. Накануне, во вторник, 3 сентября, была такая же ситуация. Собственно, именно эта спешка и заседания по 10 часов кряду с микроскопическими перерывами, которые не позволяли ни подсудимому, ни его защите по-человечески пообедать, не говоря уже о том, чтобы подготовиться, как и многочисленные отказы отложить заседание хотя бы до следующего дня, были одним из упреков, которые во время прений сторон, то есть в завершающей стадии процесса, озвучила адвокат Мария Эйсмонт, адвокат Константина Котова.
Она же обратила внимание на то, что суд, по ее мнению, нарушил основополагающее право Котова на защиту, не рассмотрев и не приобщив к делу, помимо прочего, видеозаписи, которые были получены защитой в столичной мэрии.
Это кадры с камер уличного наблюдения, и они, по словам адвоката, опровергают показания свидетелей со стороны обвинения, которые утверждали, что мужчина мешал передвижению граждан во время протестной акции. Кроме того, защитник отметила, что они опровергают показания о том, как именно, при каких обстоятельствах был задержан Котов, — представлялись ли ему полицейские, где он в этот момент находился и так далее.
Также Мария Эйсмонт неоднократно обращала внимание суда на то, что, согласно постановлению Конституционного суда, для того, чтобы осудить человека по статье, по которой обвиняют Котова — так называемой «дадинской статье» — должен быть доказан не просто факт участия человека в несанкционированных акциях и факты нарушения им правил их проведения. Прежде всего, как отметила адвокат, должен быть доказан факт нанесения ущерба здоровью граждан или угрозы таковой.
Таким образом в действиях Котова, согласно постановлению Конституционного суда, просто нет состава уголовного преступления. Однако все эти замечания, требования, ходатайства защитников, в том числе об отводе председательствующего на процессе, судья отклонил.
Кроме того, Константин Котов просил суд дать ему время, чтобы подготовиться и выступить с последним словом. На это ему было дано 20 минут перерыва, после чего он выступил со своей речью. Надо сказать, что держался он весь процесс, в том числе и сегодня, я бы сказал, бодро, с присутствием духа. Так вот он поблагодарил всех, кто его так или иначе поддерживает все это время.
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