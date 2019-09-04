«Все замечания, требования и ходатайства защиты судья отклонил»

Столичные суды второй день выносят приговоры по «московскому делу». В среду, 4 сентября, еще двум фигурантам дали реальные сроки. Евгения Коваленко приговорили к 3,5 годам колонии общего режима за применение насилия к представителю власти. Кириллу Жукову по той же статье дали 3 года тюрьмы. В Тверском суде продолжился и процесс над Константином Котовым, которого обвиняют в неоднократном нарушении правил проведения митингов. В суде работал корреспондент “Ъ FM” Петр Пархоменко.

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— Судебное заседание закончилось. Вновь оно продлилось, в общей сложности, больше 10 часов. Накануне, во вторник, 3 сентября, была такая же ситуация. Собственно, именно эта спешка и заседания по 10 часов кряду с микроскопическими перерывами, которые не позволяли ни подсудимому, ни его защите по-человечески пообедать, не говоря уже о том, чтобы подготовиться, как и многочисленные отказы отложить заседание хотя бы до следующего дня, были одним из упреков, которые во время прений сторон, то есть в завершающей стадии процесса, озвучила адвокат Мария Эйсмонт, адвокат Константина Котова.

Она же обратила внимание на то, что суд, по ее мнению, нарушил основополагающее право Котова на защиту, не рассмотрев и не приобщив к делу, помимо прочего, видеозаписи, которые были получены защитой в столичной мэрии.

Это кадры с камер уличного наблюдения, и они, по словам адвоката, опровергают показания свидетелей со стороны обвинения, которые утверждали, что мужчина мешал передвижению граждан во время протестной акции. Кроме того, защитник отметила, что они опровергают показания о том, как именно, при каких обстоятельствах был задержан Котов, — представлялись ли ему полицейские, где он в этот момент находился и так далее.

Также Мария Эйсмонт неоднократно обращала внимание суда на то, что, согласно постановлению Конституционного суда, для того, чтобы осудить человека по статье, по которой обвиняют Котова — так называемой «дадинской статье» — должен быть доказан не просто факт участия человека в несанкционированных акциях и факты нарушения им правил их проведения. Прежде всего, как отметила адвокат, должен быть доказан факт нанесения ущерба здоровью граждан или угрозы таковой.

Между тем, даже многочисленные свидетели обвинения, которые были допрошены за последние два дня, на вопросы о том, наносил ли какой-то ущерб Котов или, возможно, призывал к каким-то насильственным действиям, отвечали отрицательно.

Таким образом в действиях Котова, согласно постановлению Конституционного суда, просто нет состава уголовного преступления. Однако все эти замечания, требования, ходатайства защитников, в том числе об отводе председательствующего на процессе, судья отклонил.

Кроме того, Константин Котов просил суд дать ему время, чтобы подготовиться и выступить с последним словом. На это ему было дано 20 минут перерыва, после чего он выступил со своей речью. Надо сказать, что держался он весь процесс, в том числе и сегодня, я бы сказал, бодро, с присутствием духа. Так вот он поблагодарил всех, кто его так или иначе поддерживает все это время.