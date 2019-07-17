«Ростелеком» подключился к социальным объектам

Государство потратит на подключение к проводному интернету социально значимых объектов в 40 регионах страны 20,29 млрд руб., что на 5,46 млрд руб. ниже запланированной цены конкурсов. На торгах в 26 из 40 регионов победил «Ростелеком». Конкуренцию ему составили МТС, «ЭР-Телеком», «МегаФон», костромской «Связь-энерго» и входящий в «Ростех» «Национальный центр информатизации».

По итогам трех этапов аукционов по подключению к интернету социально значимых объектов в большинстве конкурсов победил «Ростелеком», следует из результатов, подготовленных Минкомсвязью (есть у “Ъ”). Оператор победил на электронных торгах в 26 из 40 регионов, еще в четырех (Амурской, Кемеровской, Ленинградской и Тверской областях) победил МТС, также в четырех (Архангельской, Новосибирской и Рязанской областях, а также Ненецком автономном округе) — «5 Джи Вайфай» («дочка» «ЭР-Телеком»), еще в трех (Новгородской области, Ингушетии и Карачаево-Черкесии) — «МегаФон». По одному аукциону выиграли «Транстелеком» (в Курской области), «Связь-энерго» (в Костромской) и входящий в «Ростех» «Национальный центр информатизации» (в Иркутской). О том, что «Ростелеком» победил на торгах в 12 из 14 регионов первого этапа, “Ъ” сообщал 11 июня.

Подключение социально значимых объектов в 40 субъектах первого этапа обойдется бюджету в 20,29 млрд руб., что на 21,21% ниже изначально запланированных расходов на эти цели, следует из документов.

Всего на шесть лет на это выделено 143 млрд руб., в том числе 72 млрд руб.— до 2021 года включительно. К концу 2021 года планируется подключить более 100 тыс. объектов, из которых 26 тыс.— в 2019 году.

Подключение к интернету подразделений МВД, МЧС, Росгвардии, фельдшерско-акушерских пунктов, органов госвласти, местного самоуправления, ЦИКа и образовательных организаций проходит в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Также, согласно конкурсной документации, победитель аукциона обязан подключить к узлу связи всех желающих, отметили в Минкомсвязи. Это позволит подключить к сети и простых жителей. При этом оператор будет оказывать услуги по передаче данных. Безлимитный интернет-трафик соцобъектов до 2021 года включительно уже входит в стоимость контрактов.

Юлия Тишина