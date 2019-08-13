Госдума присмотрится к иностранцам

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обсудил в понедельник с главой комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым предложение лидеров парламентских фракций расследовать попытки иностранного вмешательства в российские выборы и внутренние дела страны. Вопрос о создании для этого специальной парламентской комиссии вынесут на внеочередное заседание Совета Думы 19 августа. Ранее о необходимости расследования «иностранного вмешательства» заявили члены рабочей группы временной комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета.

В повестку дня внеочередного заседания Совета Госдумы 19 августа внесены два вопроса — об обращении фракций по поводу «вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ» и о создании в связи с этим специальной комиссии Думы. «Все политические фракции Госдумы настаивают на необходимости расследования фактов вмешательства во внутренние дела нашей страны»,— сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин после рабочей встречи с главой комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Господин Пискарев, в свою очередь, заявил, что подготовлены запросы в МИД, правоохранительные органы и Роскомнадзор с просьбой предоставить «имеющуюся информацию по фактам вмешательства зарубежных государств и их структур во внутренние дела России».

6 августа руководитель фракции «Справедливой России» Сергей Миронов предложил господину Володину «созвать внеочередное заседание Совета Думы» и рассмотреть вопрос о создании «специальной рабочей группы» для изучения материалов «о возможных или осуществленных попытках» иностранного вмешательства в выборы в России и внутренние дела страны. Господин Миронов предложил включить в состав группы руководителей всех четырех фракций и «приступить к спокойному расследованию того, что произошло и что еще будет происходить». Глава ЛДПР Владимир Жириновский в тот же день предложил пригласить в Госдуму представителей посольств «стран, которые грубо вмешались во внутренние дела, связанные с выборами и протестными акциями в Москве». 7 августа лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции также предложил создать комиссию для расследования иностранного вмешательства в российские выборы. «Это касается не только Москвы, но и городов-миллионников, и это уже имеет документальное подтверждение,— сказал господин Зюганов.— Я посмотрел сайт американского посольства, там все маршруты, точки сбора, порядок финансирования. Посмотрел, кто им какие деньги отвалил: только по одному счету направлено на эти цели почти миллиард рублей».

Как сообщал “Ъ”, 8 августа состоялось заседание рабочей группы временной комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета, на котором также был рассмотрен вопрос иностранного вмешательства в российские выборы. Глава комиссии, заместитель председателя комитета палаты по международным делам Андрей Климов также видит признаки такого вмешательства в событиях, связанных с протестными акциями в Москве. Сенатор позднее пояснил, что комиссия, в частности, заинтересована появлением «лиц с двойным гражданством на российских политических мероприятиях» — например, рэпера Oxxxymiron на разрешенном митинге 10 августа на проспекте Сахарова в Москве. Господин Климов упомянул также о гражданке США, которая, по его данным, «оказывала протестующим 10 августа юридические консультации». По итогу заседания рабочей группы было предложено изменить федеральное законодательство о митингах, запретив проводить их везде, кроме специально отведенных для этого площадок. Эту идею поддержал также глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов: «В Москве это может быть проспект Академика Андрея Сахарова»,— уточнил политик. По его мнению, подобные площадки должны появиться не только в столице, но и в других российских городах. Господин Неверов также поддерживает предложения о расследовании «иностранного вмешательства».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство сообщит властям США о вмешательстве их дипломатических сотрудников и СМИ во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве. Напомним, перед несанкционированной акцией 3 августа посольство США сообщило о предполагаемом маршруте «прогулки» и призвало американских граждан не участвовать в ней.

Никита Прокшин