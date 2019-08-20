Запарижская сечь

19 августа президент России Владимир Путин прилетел на Лазурный берег, в официальную резиденцию президента Франции, для переговоров с Эмманюэлем Макроном. Впрочем, специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что все основные проблемы — отношения с Украиной, войну в Сирии, будущее Европы и России, причины возвращения России в Совет Европы, недавние московские протесты — президенты подробно обсудили еще до начала переговоров.

Форт де Брегансон — официальная летняя резиденция французского президента с 1968 года. Это и правда форт, мощнейшая крепость, которая стоит тут со II века до нашей эры. Но всерьез она стала известна, по-моему, в 2001 году, когда президент Франции Жак Ширак вышел на балкон резиденции голым с биноклем в руках и уставился в море на чью-то яхту. Возможно, что он делал это регулярно. Не исключено, что даже каждый день. Даже, может быть, это было его любимое занятие. Но именно в этот день его снял французский фотокорреспондент, который позже предложил свои снимки журналу Paris Match. С тех пор Форт де Брегансон обрел второе дыхание. Он снова после времен Жоржа Помпиду стал интересен Франции и любим ею.

И 19 августа, подъезжая на микроавтобусе к Форту де Брегансон, мы видели сотни отдыхающих, щелкающих на свои мобильные телефоны все живое, двигающееся по направлению к форту, а значит, и нас. Это странное ощущение, ты как будто становишься жертвой датчика движения: шевельнулся — и все, зафиксирован. Так вселенское безделье Лазурного берега поступает с бесцельно проводящими здесь время людьми.

Владимир Путин прилетел прямо к подножию форта на вертолете, точнее на одном из трех вертолетов, и был встречен супругами Макрон у входа в резиденцию. Господин Путин подарил Брижит Макрон букет цветов — точно такой вручается каждой даме, которая встречается российскому президенту в ходе его рабочего или официального визита (таким же букетом бывают отмечены дамы, награждаемые госнаградами в Екатерининском зале Кремля). Так, Ангела Меркель в Сочи не так давно не миновала этой участи. И сегодняшний букет, без сомнения, тоже был привезен из Москвы.

Владимир Путин издалека начал дарить Брижит Макрон букет Фото: Reuters

Заявления для прессы и несколько вопросов и ответов прозвучали на этот раз на свежем воздухе еще до начала переговоров, и это выглядело гуманно, по крайней мере по отношению к журналистам.

Российский президент говорил о том, о чем привык, и так, как привык, хотя бы потому, что его именно так и об этом все время и спрашивают.

Он рассказывал, что Россия не нарушала положения Договора о ракетах средней и меньшей дальности; о возможности встречаться в «нормандском формате»; повторял при этом, что любая встреча должна приводить к результатам… И опять повторял, что надо выполнять подписанные соглашения, в том числе и об амнистии военнопленных…

Французские журналисты спросили Владимира Путина, хотел бы он вернуться в «восьмерку» или нет. Российский президент стал объяснять, что нельзя вернуться в то, чего нет, потому что существует только «семерка». То есть он не отказывал себе в удовольствии поймать французского журналиста даже на ничтожной оговорке. Впрочем, он добавлял, что ничто не исключено, что Россия ни от чего не отказывается, в том числе и от членства в «восьмерке», но уж точно к этому не стремится — просто потому, что есть, например, «двадцатка».

Эмманюэль Макрон объяснялся со своими журналистами прежде всего по поводу действий по возвращению России в Совет Европы.

— Что произошло бы, если бы мы сказали, что не согласны с Россией, что отвернемся и не будем обращать на нее внимание? — спрашивал он.— Если бы ситуация в Совете Европы осталась как есть, Россия хлопнула бы дверью и ушла.

Французский журналист, который задавал вопрос про это, меланхолично пожал плечами: ну и ладно, может, и хорошо даже, и наверняка хорошо.

— А все российские граждане, которые просят о защите своих прав в Совете Европы, что бы они делали? — воскликнул французский президент.

Эмманюэль Макрон, не смущаясь присутствия Владимира Путина, объяснял механизм принятия решения в Европейском парламенте. Было по крайней мере ясно, отчего так единодушно голосовали независимые европейские депутаты. Возможно, кому-то это было и так ясно. Но теперь это было сказано вслух президентом Франции.

С другой стороны, для Владимира Путина у Эмманюэля Макрона наверняка было другое объяснение произошедшего, более комплиментарное для российской стороны.

— Мы должны подталкивать эту великую державу вперед! — не удержался при этом Эмманюэль Макрон.— И я должен вспомнить, что Владимир Путин говорил о либеральной демократии!

Впрочем, воспоминания оказались очень рваными.

По мнению французского президента, либеральную идею следует делить на несколько частей. Есть, например, политический либерализм:

— Он уводит нас в эпоху Возрождения,— объяснил Эмманюэль Макрон.— Может, я забыл о связях российской императрицы Екатерины Великой с нашими великими просветителями? Нет! У России есть опыт политического либерализма! Я считаю, что двухлетний период на фоне такого опыта — это ничто!

Скорее всего, он имел в виду все же пятилетний опыт, где точкой отсчета является история с Крымом. Но, возможно, считает, что отношения России и Европы следует отсчитывать с момента избрания его, Эмманюэля Макрона, президентом Франции.

— У России,— продолжил французский президент, забыв, очевидно, что он еще хотел сказать о либеральной идее,— особые отношения с западным миром. Это часть русской души (западный мир.— А. К.)! Европа должна пересмотреть концепцию своей суверенности! В мире меняется западная гегемония! Европе нужно при этом сыграть свою роль!

Надо признать, Эмманюэля Макрона бросало сразу во все стороны. Он, без сомнения, хочет войти в историю по крайней мере европейским реформатором, просто пока не знает как.

Владимира Путина снова спрашивали, будет ли он накануне саммита «восьмерки» обсуждать возможность возвращения России в клуб, и не зря спрашивали, ведь иначе Владимир Путин не высказался бы следующим образом:

— То, что сегодня кажется невозможным, завтра может стать неизбежным.

Французский президент, в свою очередь, снова высказывался по поводу отношений России с ЕС и Украиной (прежде всего в части выполнения минских договоренностей).

— Мы не обязаны жить с одними и теми же форматами! — воскликнул господин Макрон.— Время продвигается вперед! Мы должны все пересмотреть и переустроить!

Смысл его основных действий на посту президента Франции становился понятнее.

Все, что было до него (а минские договоренности точно были до него), не считается.

В конце концов Владимир Путин рассказал, отвечая на вопрос французского журналиста, что он думает о последних московских митингах протеста.

— Это связано с электоральным циклом,— сказал он.— Кроме прочего, пройдут выборы и в Московскую городскую думу… Там просто фальсифицированы подписи (и поэтому сняты некоторые кандидаты.— А. К.)! Существуют судебные процедуры… И есть прецеденты! Принято решение в отношении как минимум одного человека (Сергея Митрохина.— А. К.)…

Граждане имеют право на мирные протесты. Но никто не имеет права нарушать закон и доводить ситуацию до столкновения с властями!

И теперь, конечно, ничто не мешало Владимиру Путину, находясь во Франции, вспомнить о «желтых жилетах». Он, конечно, вспомнил:

— Погибли 11 человек, две с половиной тысячи получили ранения… в том числе полицейские…

Владимир Путин, конечно, не хотел, чтобы что-то такое произошло в России.

— И президент прав,— пожал плечами Эмманюэль Макрон и несколько минут потратил на то, чтобы объяснить, почему президент не прав, тем более когда сравнивает протесты в России и Франции.

— Самое важное, когда договор ратифицирован,— заявил он,— его надо выполнять! Россия ратифицировала множество европейских конвенций, Россия должна предоставлять гражданам много свобод!

Вместо этого имеют место, по его словам, аресты и блокировки.

— Франция,— констатировал Эмманюэль Макрон,— всегда соблюдала конституцию и права в рамках Совета Европы… Люди в России, которые захотели выставить свою кандидатуру на выборах, не смогли сделать это без преград, но при этом нельзя, чтобы они нарушали права других граждан!

Эмманюэль Макрон, кажется, все-таки выговорился, но ситуация, конечно, яснее не стала, прежде всего, по-моему, ему самому.

— Мы так не делаем,— кажется, уже успокаивал его Владимир Путин.— И дважды были проведены санкционированные митинги. Они были заявлены, прошли мирно и без эксцессов.

И кажется, Эмманюэлю Макрону стало немного легче.

Президенты России и Франции удалились наконец на переговоры.

Хотя, по-моему, они только что состоялись.

Андрей Колесников, Форт де Брегансон