Депутаты настроились на «Немецкую волну»

В Госдуме вчера прошло первое заседание комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ. Ради этого мероприятия депутатам пришлось экстренно прервать летние отпуска, однако по итогам заседания оказалось, что им пока нечего добавить к заявлениям спикера Вячеслава Володина, сделанным в начале недели. Никаких новых случаев «иностранного вмешательства» депутаты назвать не смогли — лишь добавили, что запросили информацию о таких фактах у МВД, ФСБ, Следственного комитета России и других ведомств. В ожидании ответов депутаты решили пригласить на заседание комиссии представителей немецкого телеканала Deutsche Welle и попросили российских журналистов помочь в организации такой встречи.

Первое заседание комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ прошло в закрытом режиме, депутаты лишь проинформировали журналистов о принятых решениях. Как оказалось, члены комиссии намерены пригласить на одно из ближайших заседаний представителей канала Deutsche Welle. «У нас есть вопросы к "Немецкой волне", мы хотели бы эту "Волну" послушать, будем приглашать их»,— сказал глава комиссии председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. «Вы нам в этом плане помогите»,— неожиданно добавил он, обратившись к российским журналистам. В Deutsche Welle пока не прокомментировали предложение депутатов.

Напомним, комиссия была создана 19 августа на внеочередном заседании Совета Госдумы по предложению лидеров фракций всех четырех парламентских партий. В ее состав вошли 12 депутатов; в понедельник, 19 августа, спикер Вячеслав Володин сообщил, что им придется досрочно прервать отпуска ради первого заседания. Он же сформулировал задачу новой комиссии: остановить «циничное попирание российского суверенитета», не дать иностранным силам «вмешиваться в повестку» и «не допустить потери страны».

Пока что примеров «циничного попирания» названо не так много: МИД, Совфед и господин Володин упоминали лишь о двух конкретных случаях. Речь идет о сообщении в Twitter консульского управления Госдепартамента США с предупреждением гражданам США избегать мест готовящихся несанкционированных акций в Москве, а также о твите немецкого канала Deutsche Welle со словами «Москва, выходи!». Никаких других фактов вчера не привел и заместитель главы комиссии Вадим Деньгин. По его словам, комиссия обратилась к МВД, ФСБ, Следственному комитету, Генпрокуратуре, Росфинмониторингу, Минюсту, Роскомнадзору с просьбой предоставить имеющиеся материалы о «вмешательстве». Впрочем, господин Пискарев заверил, что «новые материалы и информация по вопросу работы комиссии уже поступают к нам в распоряжение».

Василий Пискарев считает, что лишь после тщательного расследования можно будет сказать, «откуда исходит угроза, кто вмешивается, какие силы задействованы против России».

Глава комиссии назвал и некоторых адресатов будущего доклада: «Первое, что хотелось бы,— чтобы об этих фактах услышали парламенты мира, межпарламентские структуры и учреждения: ПАСЕ, ОБСЕ, Генассамблея ООН, Межпарламентский союз. Мы, депутаты, хотели бы обсудить с коллегами, сказать, что вот у нас есть такая проблема, давайте вместе поработаем». По его словам, «при наличии оснований нами могут быть подготовлены и законодательные меры по защите нашего суверенитета».

Господин Деньгин заявил “Ъ”, что все материалы комиссии будут прежде всего докладываться председателю Госдумы Вячеславу Володину, а позже сообщаться гражданам «объективно, открыто и не замалчивая». У комиссии, по словам зампредседателя, «нет намерения кого-то заклеймить», он считает, что работа комиссии отвечает широкой международной практике. Поэтому представители иностранных посольств и СМИ, которых члены комиссии намерены приглашать на заседания, не станут уклоняться от приглашений, уверен парламентарий, поскольку это «некорректно». Он уточнил в беседе с “Ъ”, что состав и порядок работы комиссии будут окончательно утверждены комитетом Госдумы по контролю и регламенту 10–11 сентября, после чего комиссия будет работать на постоянной основе, собираясь раз в две-три недели «по мере появления фактов».

По словам господина Пискарева, второе заседание комиссии пройдет до выборов 8 сентября, но с единым днем голосования это не связано: «Для того чтобы мы могли показать итоги работы, не хотелось бы, чтобы между сегодняшним и следующим заседанием была слишком большая дистанция». Василий Пискарев пообещал работать «открыто, гласно и доступно» и тщательно проверять все материалы, с которыми комиссия будет иметь дело: «Мы не будем говорить о фактах, которые, как мы считаем, не подтверждаются».

Иван Тяжлов, Никита Прокшин, Александр Черных