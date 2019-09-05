Зерно готовят к экспорту

Падение экспорта российского зерна вынуждает российские терминалы на юге страны пересматривать ставки на перевалку. Первым цену снизил почти на 30% новороссийский КСК, в ближайшее время этому примеру может последовать крупнейший зерновой терминал в России — Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП). Решение операторов перевалочной инфраструктуры может поддержать российский экспорт, который снижается второй сезон подряд.

Низкий спрос со стороны трейдеров вынудил экспортные терминалы начать снижать ставки за перевалку зерна, говорится в обзоре «Совэкона». Там указывается, что зерновой терминал КСК, принадлежащий Deloports (входит в группу «Дело» Сергея Шишкарева), на прошлой неделе понизил цену на $7, до $15–16 за тонну. В группе «Дело» отказались от комментариев.

Гендиректор Новороссийского зернового терминала (НЗТ) Владислав Жуков передал “Ъ”, что оператор не пересматривал базовые тарифы с июля 2019 года. По данным НЗТ, стоимость перевалки составила 1,46 тыс. за тонну, или $21,96 по курсу на 4 сентября. В зерновом терминальном комплексе «Тамань» (принадлежит одному из крупнейших мировых трейдеров Glencore и украинскому агрохолдингу Kernel) комментарий не предоставили.

По данным источника “Ъ” на рынке, в ближайшее время снизить цену до $16 за тонну планирует НКХП. Этот оператор в текущем сельскохозяйственном сезоне первым повысил ставку и сразу до $23 за тонну, рассказал “Ъ” один из зернотрейдеров. В НКХП и Объединенной зерновой компании (контролирует 51% НКХП) на запрос “Ъ” не ответили. Собеседник “Ъ” на рынке считает, что НКХП в ближайшее время снизит цену, чтобы «Мирогрупп ресурсы», подконтрольная ВТБ, смогла дополнительно увеличить стоимость закупки зерна. На это пресс-служба ВТБ заявила “Ъ”, что ставится цель повысить эффективность логистики зерна по всей цепочке экспортной операции.

Андрей Костин, глава ВТБ, об интересе банка к торговле зерном, 4 сентября 2019 года, «Интерфакс» Там большая маржа, и хотелось бы ее консолидировать таким образом

В нынешнем сезоне действия «Мирогрупп ресурсы» вызвали серьезное неудовольствие участников рынка (см. “Ъ” от 23 августа). По их мнению, компания скупала зерно по ценам выше рыночных на $2–10, стремясь выполнить ранее заключенные контракты. Эти действия на фоне падения стоимости российской пшеницы за границей вынуждали трейдеров снижать активность. По данным «Русагротранса», в августе трейдеры продали 4,4 млн тонн российского зерна, тогда как в июле — 4,7 млн тонн. В пресс-службе ВТБ отрицали, что действия «Мирогрупп ресурсы» могли привести к удорожанию пшеницы, так как компания не является лидирующим экспортером.

Между тем ценовой дисбаланс сохраняется. По данным «Совэкона», на прошлой неделе экспортные цены на пшеницу с содержанием протеина 12,5% в глубоководных портах опустились еще на $2, до $189. В то же время внутренние цены продолжили рост: пшеница 3-го класса подорожала на 25 руб., до 10,52 тыс. руб. за тонну, пшеница 4-го класса — на 50 руб., до 10, 27 руб. за тонну.

В 2018 году цены на перевалку почти весь сезон держались в пределах $21–24 за тонну, снижение до $18 за тонну начало происходить только к его концу, говорит директор «Совэкона» Андрей Сизов. По его словам, стоимость перевалки в КСК ниже, чем у других российских терминалов, но выше, чем в мире: в порту в Руане (Франция) перевалка стоит €4 за тонну, на Украине — $12 за тонну. Эксперт ожидает, что цена продолжит снижаться, так как экспортный потенциал падает: он прогнозирует, что по итогам сезона экспорт всех зерновых составит 41,7 млн тонн против 44,3 млн тонн сезоном ранее и рекордных 54,6 млн тонн в сезоне 2017–2018 годов. Если вслед за КСК цены на перевалку начнут снижать другие терминалы, то это может поддержать экспорт, считает господин Сизов.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сомневается, что снижение цен со стороны операторов перевалочной инфраструктуры будет носить массовый характер. Для КСК, который стремится не потерять объемы, снижение цен — оправданное решение, считает он. В 2018 году компания перегрузила 4,79 млн тонн по сравнению с 4,216 млн тонн годом ранее. Для других терминалов Новороссийска, заключает эксперт, подобная тактика может оказаться невыгодной или даже бесполезной.

Алексей Полухин, Анатолий Костырев