Урожай подтопило

Проблемы с погодой, которые грозят снижением сбора зерна, вынудили власти уже 15 субъектов ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Аналогичную меру сегодня рассматривает ряд регионов Поволжья и Сибири из-за дождей или засухи. Возможные потери зерна оцениваются до 1 млн тонн, а недополученная выручка аграриев — до 11 млрд руб. Ситуация может сказаться и на урожае пивоваренного ячменя, беспокоятся производители пива.

Ряд регионов Поволжья и Сибири вводят режим ЧС из-за снижения сбора зерна в связи с установившейся прохладной и влажной погодой. Мера уже действует на части территории Республики Башкортостан и Пермского края. Вопрос введения режима ЧС изучают в Удмуртской Республике, Ульяновской области, а также Алтайском крае, сообщили “Ъ” местные чиновники. В минсельхозе Удмуртии говорят, что на 12 августа в регионе было собрано зерновых с 3,8 тыс. га — около 2% от плана. Обычно к середине августа в республике убирают не менее 30% посевов зерновых, указывает председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по АПК Владимир Варламов:

«Ситуация весьма серьезная, в поле не заехать — трактора, тяжелая техника тонут».





По оценкам местных аграриев, валовой сбор зерна в регионе может снизиться на 10–20%, а урожайность — с 20,5 центнера до 17–18 центнеров с 1 га год к году. Пермскому краю также грозит снижение урожая, так как осадки вызвали переувлажнение почвы, говорят в местном минсельхозе, не называя цифр. Зампред правительства Алтайского края Александр Лукьянов указывает, что из-за засухи в некоторых хозяйствах региона урожай пшеницы снизился в десять раз год к году.

В минсельхозе Ульяновской области добавляют, что вызывает опасение не количество собранного урожая, а его качество. Пивоваренный ячмень не обладает своими свойствами, а пшеница будет не продовольственная, а фуражная, беспокоятся там. В министерстве пояснили, что режим ЧС позволит включить программу страхования урожая, что даст возможность сельхозпроизводителям претендовать на определенные компенсации, а также получить от банков пролонгацию кредитов. В Минсельхозе РФ “Ъ” заявили, что режим ЧС из-за непогоды уже ввели 15 субъектов.

Поволжье — третий регион России по сбору зерновых, отмечает директор «Совэкона» Андрей Сизов. По его словам, если в мае—июне было слишком жарко и сухо, то с началом уборки стало холодно и влажно. Ситуация грозит снижением качества урожая и потерями не только напрямую от погодных факторов, но и от простоя техники, которая из-за дождей не может начать уборку, говорит господин Сизов. Так, в ряде регионов Поволжья в последние недели объем осадков превышал норму в пять раз, указывает он.

«Совэкон» пока ожидает урожай зерна в России в этом году в 116,8 млн тонн, включая 74,4 млн тонн пшеницы. По словам Андрея Сизова, неблагоприятные погодные условия последних недель уже учтены в оценке, при дальнейшем ухудшении видов на урожай в Сибири она может быть снижена на 0,5–1 млн тонн. По данным компании «Прозерно» на 9 августа, средние цены на пшеницу в РФ были на уровне 9,4–10,7 тыс. руб. за тонну в зависимости от класса. Ячмень стоил в среднем 9,2 тыс. руб. за тонну.

Таким образом, недополученную выручку аграриев от потери 1 млн тонн зерна можно оценить в 9,2–10,7 млрд руб.

Минсельхоз США (USDA) в августовском обзоре снизил прогноз сбора пшеницы в России из-за неблагоприятной погоды на 1,2 млн тонн, до 73 млн тонн. Прогноз производства кормового зерна понижен на 0,9 млн тонн, до 37,9 млн тонн. Оценки не учитывают Крым. В Минсельхозе РФ не видят существенных рисков, связанных с урожаем зерновых в текущем году. Там по-прежнему ожидают урожай зерна на уровне 118 млн тонн, включая 75 млн тонн пшеницы. В 2018 год в России было собрано 113,2 млн тонн зерна, в том числе 72,1 млн тонн пшеницы.

Главный аналитик группы «Черкизово» (бренды «Петелинка», «Пава-пава») Андрей Дальнов пока серьезных оснований для беспокойства по поводу размеров нового урожая и доступности зерна не видит. Возможные потери 5–7% урожая в ряде регионов не должны повлиять на общий сбор зерна в стране, согласен заместитель гендиректора группы «Продо» Генрих Арутюнов. Директор по корпоративным вопросам Heineken в России (марки Amstel, Staropramen и пр.) Кирилл Болматов ожидает урожайность пивоваренного ячменя как минимум на уровне прошлого года. Начальник коммерческого отдела Carlsberg Eastern Europe (включает «Балтику») Кирилл Чубар согласен, что количество и качество ячменя будут достаточными. Но директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes (бренды Bud, Hoegaarden, «Клинское») Ораз Дурдыев отмечает, что нетипично холодная погода в этом году может оказать определенное воздействие на урожай.

Анатолий Костырев, Мария Котова; корреспондентская сеть