У пшеницы не всходит экспорт

Ухудшение прогнозов урожая зерна в России в этом году при низких запасах грозит сильно отразиться на темпах экспорта. Вопреки исходным оценкам, поставки всех зерновых в текущем сезоне могут сократиться на 5,4%, до 41,9 млн тонн, а пшеницы — на 11%, до 31,4 млн тонн. Отгрузки снижаются второй сезон, тогда как число экспортеров только растет, отмечают аналитики.

«Совэкон» резко снизил прогноз экспорта зерна из России в новом сезоне, начавшемся в июле. Оценка вывоза всех зерновых, зернобобовых и продуктов их переработки понижена на 7 млн тонн, до 41,9 млн тонн. Прогноз отгрузок пшеницы снижен на 6,2 млн тонн, до 31,4 млн тонн, говорится в обзоре аналитического центра. На данный момент это выглядит самой пессимистичной оценкой экспорта российского зерна в новом сезоне.

В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ожидают экспорт зерновых на уровне 42,5 млн тонн, включая 33,2 млн тонн пшеницы, говорит гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Глава «Прозерно» Владимир Петриченко прогнозирует отгрузки всех зерновых и зернобобовых примерно в 44 млн тонн, пшеницы — около 35 млн тонн. В Минсельхозе РФ заявили “Ъ”, что пока сохраняют общий экспорт зерна в новом сезоне на уровне 45 млн тонн, включая 36 млн тонн пшеницы.

Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза, в июне 2019 года, «Интерфакс» Естественно, экспорт зерна — это наша приоритетная задача, это наш основной товар

«Совэкон» пересматривает оценки экспорта после снижения прогноза нового урожая. Накануне, 24 июля, аналитики понизили оценку сбора зерна в России в 2019 году с 121,9 до 117,2 млн тонн, пшеницы — с 76,6 до 73,7 млн тонн на фоне засушливой и жаркой погоды в мае—июне. Пока большинство участников рынка ожидают относительно высокого урожая в России, но по факту он будет средним, что усугубится резким сокращением переходящих запасов, говорится в обзоре «Совэкона».

На 1 июля Росстат оценивал запасы зерновых в 17,9 млн тонн, что на 13% ниже, чем годом ранее. Запасы пшеницы ниже прошлогодних на 14% (11,9 млн тонн). По данным «Совэкона», за прошлый сезон Россия экспортировала 42,6 млн тонн основных зерновых, включая 35,3 млн тонн пшеницы. Год к году показатели снизились на 19% и 14% соответственно. Если новый прогноз аналитиков подтвердится, в этом сезоне экспорт зерновых, зернобобовых и продуктов их переработки может сократиться на 5,4%, пшеницы — на 11%.

Падение объемов вывоза зерна второй сезон подряд — плохие новости для российских экспортеров пшеницы и владельцев портовых элеваторов, многие из которых продолжают расширять мощности или строят новые, отмечает директор «Совэкона» Андрей Сизов. К тому же, добавляет он, экспортеров зерна в России становится все больше.

Серьезные амбиции в отношении этого бизнеса есть, например, у ВТБ, а «экспортный пирог» сжимается. ВТБ сегодня владеет 50% минус 1 акцией Объединенной зерновой компании, которая контролирует 51% Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП). ВТБ также принадлежит 33,18% в самом НКХП и Новороссийский зерновой терминал. Также группа договорилась о покупке крупнейшего оператора по перевозке зерна железной дорогой «Русагротранс» и контрольной доли в «Мирогрупп ресурсы», которая была седьмым экспортером зерна в России в прошлом сезоне. Участники рынка ожидают, что в текущем сезоне ВТБ может экспортировать около 6 млн тонн зерна. В группе свои прогнозы не раскрывают. «Если объемы экспортного рынка зерна будут снижаться, то мы будем работать над тем, чтобы рыночная доля ВТБ в этом сезоне была выше первоначально запланированной»,— заявили “Ъ” в ВТБ.

Снижение экспортного потенциала России может поддержать мировой рынок пшеницы в новом сезоне, что положительно скажется и на стоимости российского зерна, указывает Андрей Сизов. По его оценкам, котировки могут вырасти минимум на 20% к текущим уровням. На прошлой неделе российская пшеница с протеином 12,5% подорожала в среднем на $2 — до $195 за тонну (FOB).

Исходя из сегодняшней ситуации, резкого роста цен на российскую пшеницу в этом сезоне ждать не стоит: котировки будет сдерживать хороший урожай зерна в Европе и на Украине, предупреждает господин Рылько. При этом, по его словам, аграрии не готовы продавать зерно по текущим ценам и ждут роста котировок. Относительно крепкий рубль на старте сезона также не способствует росту экспорта, добавляет господин Сизов. Он не исключает нового снижения прогнозов экспорта зерна в начале августа на фоне ухудшения видов на новый урожай.

Анатолий Костырев