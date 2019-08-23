ВТБ растит пшеницу

Одной из причин роста цен на пшеницу в России могли быть действия крупного игрока, считают участники рынка. В частности, Подконтрольная ВТБ компания «Мирогрупп ресурсы» заключила контракты на экспорт крупных партий зерна и теперь активно скупает его по завышенным ценам. Негативно на экспортеров также влияет рост стоимости перевалки, в том числе на терминалах ВТБ, подчеркивают трейдеры.

О том, что одной из причин начавшегося роста цен на пшеницу в России могут быть действия «Мирогрупп ресурсы», сообщили два собеседника “Ъ” на зерновом рынке. По их данным, с начала сезона компания продала значительные объемы пшеницы на экспорт и, чтобы выполнить контракты, вынуждена активно скупать зерно на внутреннем рынке по ценам выше рыночных на $2–10 за тонну. Косвенно это влияет и на стоимость зерна для других экспортеров, указывают источники “Ъ”. По данным «Совэкона», на прошлой неделе средние закупочные цены на пшеницу с 12,5% содержания протеина в глубоководных портах выросли на 4%, до 11,75 тыс. руб. за тонну. В европейской части страны пшеница четвертого класса подорожала на 125 руб., до 10,1 тыс. руб. за тонну.

По данным «Русагротранса», в прошлом сезоне «Мирогрупп ресурсы» была седьмым экспортером зерна в России (1,94 млн тонн). В июне 2019 года глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что группа получит контрольную долю в компании. В августе ООО «Деметра холдинг», связанное с ВТБ, стало владельцем 70% «Мирогрупп ресурсы». Остальное у Андрея Долуды. ВТБ также владеет 50% минус 1 акцией Объединенной зерновой компании, которая контролирует 51% Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП). Кроме того, ВТБ принадлежит 33,18% в самом НКХП, Новороссийский зерновой терминал и 50% плюс 1 акция оператора по перевозке зерна железной дорогой «Русагротранс».

«Мирогрупп ресурсы» не является лидирующим экспортером и не может влиять на внутренние цены, так как объем закупок незначительный в общем объеме экспорта, передал “Ъ” через представителя Андрей Долуда. Но, отмечают участники рынка, в целом в текущем сезоне ВТБ через свои структуры может экспортировать около 6 млн тонн зерна. Для сравнения, крупнейших экспортер ТД «Риф» в прошлом сезоне отгрузил 7,1 млн тонн, следует из расчетов «Русагротранса». По данным Центра оценки качества зерна, с начала сезона по 13 августа Россия сократила экспорт зерновых на 12%, до 6,3 млн тонн, поставки пшеницы упали на 11% год к году, до 5,1 млн тонн.

По словам одного из трейдеров, на ситуацию косвенно повлиял и рост стоимости перевалки зерна для экспортеров: первым ставки до $23 за тонну поднял НКХП, затем цены повысили и другие крупные терминалы. Кроме того, продолжает он, аграрии заработали достаточно средств в прошлом сезоне и не спешат распродавать новый урожай, ожидая еще более высоких цен. В результате экспортеры вынуждены либо работать с нулевой, либо с отрицательной рентабельностью, а большинство притормозили продажи, заключает трейдер. Получить оперативный комментарий НКХП не удалось. В ВТБ на вопросы “Ъ” не ответили.

Ситуация на рынке напряженная, и многие экспортеры выполняют действующие контракты с убытком, подтверждает в своем обзоре «Совэкон». По данным аналитиков, на прошлой неделе средние цены на российскую пшеницу с 12,5-процентным протеином снизились на $1, до $193 за тонну. Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что ситуация, когда трейдеры вынуждены экспортировать в убыток, обычно наблюдается в конце сезона, когда на рынке остается мало зерна. Хотя экспорт зерна в июле был вторым для этого месяца (4,2 млн тонн), в августе поставки сократятся: экспортеры не могут работать перманентно в убыток, предупреждает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. По его словам, многие традиционные импортеры в этом сезоне получили хороший урожай, поэтому для роста мировых цен потребуется громкая новость, вроде ухудшения урожая в США или засухи в Южном полушарии, но пока подобных предпосылок нет. Господин Сизов не исключает, что оживить экспорт может ослабление ставок на перевалку с текущих $21–24 на $5–7 за тонну в ближайшее время на фоне низкого спроса со стороны экспортеров.

Алексей Полухин, Анатолий Костырев