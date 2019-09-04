Памфилова не видит нарушений в «Умном голосовании» Навального

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что не видит нарушений в организации «Умного голосования» оппозиционера Алексея Навального. Она рассматривает этот проект как вариант предвыборной агитации.

«У ребят идет обсуждение. Они там рубятся между собой. Это хорошо. Слава Богу, флаг им в руки, пусть обсуждают, пусть агитируют»,— сказала госпожа Памфилова журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли ЦИК проводить анализ законности инициативы «Умное голосования» (цитата по «Интерфаксу»).

Глава ЦИК добавила, что проект господина Навального «не подпадает под анализ каких-то правоприменений и так далее». «Это их дело, это личное дело каждого человека, прислушаться или не прислушаться»,— сказала она.

«Политические дискуссии, которые ведутся по этому поводу, меня абсолютно не интересуют. Слава богу, это дело каждого. Что мы должны анализировать? А что тут можно анализировать вообще? Я должна анализировать, как наши комиссии сработают, чтобы все избиратели пришли и чтобы их никто не обманул»,— заявила госпожа Памфилова.

Проект «Умное голосование» был запущен в конце ноября 2018 года. Оппозиционер предложил своим сторонникам голосовать на выборах за одного кандидата, которая команда господина Навального выберет, основываясь на результатах предыдущих выборов и текущих социологических опросах.

Накануне Центризбирком заявил, что проверит законность инициативы господина Навального. «Все всегда в деталях кроется, нельзя дать однозначную оценку, не владея конкретной ситуацией»,— секретарь ЦИКа Майя Гришина.

Напомним, 8 сентября пройдут выборы в Мосгордуму. Избирательная кампания сопровождается массовыми протестными акциями из-за отказа в регистрации независимым оппозиционным кандидатам. В рамках проекта «Умное голосование» избирателям предлагается голосовать за кандидатов, которых выберет команда Алексея Навального на основе результатов прошлых выборов и социологических опросов. Публикация рекомендаций была намечена на 3 сентября — день, начиная с которого запрещается публикация исследований общественного мнения о будущих выборах. В КПРФ “Ъ” завили, что не против поддержки со стороны проекта, по которому в большинстве округов будет рекомендовано поддерживать кандидатов из этой партии.

О том, насколько проект соответствует закону, читайте в материале “Ъ” «Он соцопрос перевернул — и снова 3 сентября».