У Дмитрия Воробьева полетело
«Краснодар» одержал важную победу над «Динамо» в Кубке России
В пятом туре группового этапа FONBET Кубка России по футболу «Краснодар» на своем поле обыграл московское «Динамо» — 2:1. Дублем отметился нападающий южан Дмитрий Воробьев, который при этом еще не забил пенальти. «Краснодар» снова стал первым в группе, а главное — одержал долгожданную для себя победу, тем более над таким серьезным соперником.
В группе В после четвертого тура ситуация обострилась, и даже у казавшегося безнадежным «Факела» появились шансы на попадание в play-off, в том числе в верхнюю часть сетки «Пути Российской премьер-лиги». Все смешалось после того, как «Краснодар» уступил дома воронежцам. Его осечкой тут же воспользовалось «Динамо», опередившее кубанцев на два очка и возглавившее группу, а «Факел» и «Ахмат» отставали от них всего на три балла.
В сложившихся обстоятельствах домашняя встреча с «Динамо» была для «Краснодара» очень важной, а между тем недавно он опять не смог выиграть в чемпионате, продлив свою общую серию без побед до семи матчей. Учитывая, что на выезде в Кубке России черно-зеленым удалось одолеть «Факел» только по пенальти после ничьей в основное время, они не выигрывали с 29 августа.
Но и у «Динамо» на днях закончилась серия из девяти побед, которая, кстати, началась после кубкового поражения от «Краснодара» в Москве. Тогда все решил один гол, и вообще команда Сандро Шварца находилась примерно в том же подавленном состоянии, в котором сейчас пребывал коллектив Мурада Мусаева на фоне неудовлетворительных результатов.
Кубанцы сразу понеслись вперед и на первой же минуте заставили включиться VAR, когда Кристиан упал в штрафной площади после контакта с центральным защитником москвичей Давидом Рикардо. Пересмотрев эпизод на мониторе, судья Станислав Матвеев назначил пенальти, но Дмитрий Воробьев не реализовал его. Голкипер Курбан Расулов вытащил мяч из нижнего угла. И все-таки вскоре Воробьев забил свой первый гол в нынешнем сезоне. На 13-й минуте он, отдав направо Магомеду Оздоеву, получил обратный пас, выдержал паузу и на сей раз пробил слишком неудобно для Расулова.
Именно динамовский вратарь поначалу был главным героем матча. Помимо пенальти он еще отразил страшный удар головой Майсона Родригеса на угловом, продемонстрировав чудеса реакции на линии ворот. Потом Расулов, как показалось, ошибся при попытке перехватить прострел Кристиана на Воробьева, но, даже не дотянувшись до мяча, своим отчаянным броском в ноги все же смутил нападающего, который не попал в пустой створ. Однако в конце первого тайма Воробьев отобрал у Расулова лавры лучшего футболиста встречи, оформив дубль на 43-й минуте. Причем сделал это очень красиво, обыграв трех динамовцев на ограниченном пространстве и технично уложив мяч в сетку.
«Краснодар» и в целом до перерыва выглядел заметно лучше. Бело-голубые выставили практически второй состав, который так и не создал никаких проблем даже экспериментальному центру обороны южан с Родригесом и Валентином Пальцевым. В отличие от Расулова голкиперу Александру Корякину не пришлось творить чудеса. Разве что Жозуэ Казимир мог чудесным образом закинуть ему мяч за шиворот, выполняя подачу на дальнюю штангу, но тот опустился на перекладину.
Во втором тайме у «Динамо» по-прежнему лучшим был Расулов, тем более что Шварц не внес кадровых изменений. В частности, вратарь гостей потащил довольно сложный удар Ефима Буркина из-за штрафной. Только на 61-й минуте немецкий специалист произвел тройную замену и перешел на схему с двумя нападающими, добавив к Ивану Сергееву Константина Тюкавина. Правда, тут чуть не привез Расулов, но перехвативший его передачу Буркин тоже сыграл неточно. Постепенно москвичи прибавили, организовав несколько острых подходов к чужой штрафной и даже заходов в нее. Однако им не хватало завершения. Лишь Артур Гомес нанес относительно опасный удар, с которым справился Корякин.
Хозяева по ходу тайма тоже подпустили основных игроков во главе с Джоном Кордобой и могли в концовке увеличить счет. Оставшийся на поле Воробьев вывел один на один с вратарем Жуана Батши, и Расулов опять выручил бело-голубых. На 93-й минуте Тюкавин с подачи Ярослава Гладышева сократил разницу до минимума, но и времени на спасение уже было минимум. «Краснодар» победил 2:1, а Шварц после финального свистка пошел разбираться с арбитрами и заработал красную карточку. Хотя трудно сказать, что так уж сильно не понравилось главному тренеру «Динамо».
В другом матче, который состоялся ранее в Воронеже, «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью 0:0, а в серии пенальти верх взяли хозяева — 3:1. Их голкипер Даниил Фролкин отразил три 11-метровых подряд в исполнении Эгаша Касинтуры, Клисмана Цаке и Калиду Сидибе. Таким образом, «Краснодар» с десятью очками поднялся на первое место, «Динамо» с девятью занимает второе, «Факел» с шестью — третий, а «Ахмат» с пятью — четвертый. В заключительном туре «Ахмат» примет «Краснодар», а «Динамо» встретится на своем стадионе с «Факелом».