У Дмитрия Воробьева полетело

Во втором тайме у «Динамо» по-прежнему лучшим был Расулов, тем более что Шварц не внес кадровых изменений. В частности, вратарь гостей потащил довольно сложный удар Ефима Буркина из-за штрафной. Только на 61-й минуте немецкий специалист произвел тройную замену и перешел на схему с двумя нападающими, добавив к Ивану Сергееву Константина Тюкавина. Правда, тут чуть не привез Расулов, но перехвативший его передачу Буркин тоже сыграл неточно. Постепенно москвичи прибавили, организовав несколько острых подходов к чужой штрафной и даже заходов в нее. Однако им не хватало завершения. Лишь Артур Гомес нанес относительно опасный удар, с которым справился Корякин.