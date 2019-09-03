ЦИК проверит законность «Умного голосования» Навального

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проверит законность инициативы оппозиционера Алексея Навального «Умное голосование». «Будем изучать. Все всегда в деталях кроется, нельзя дать однозначную оценку, не владея конкретной ситуацией»,— сообщила «Интерфаксу» секретарь ЦИКа Майя Гришина, отвечая на вопрос о правомерности проекта.

8 сентября пройдут выборы в Мосгордуму. Избирательная кампания сопровождается массовыми протестными акциями из-за отказа в регистрации независимым оппозиционным кандидатам. В рамках проекта «Умное голосование» избирателям предлагается голосовать за кандидатов, которых выберет команда Алексея Навального на основе результатов прошлых выборов и социологических опросов. Публикация рекомендаций была намечена на 3 сентября — день, начиная с которого запрещается публикация исследований общественного мнения о будущих выборах. В КПРФ “Ъ” завили, что не против поддержки со стороны проекта, по которому в большинстве округов будет рекомендовано поддерживать кандидатов из этой партии.

О том, насколько проект соответствует закону, читайте в материале “Ъ” «Он соцопрос перевернул — и снова 3 сентября».