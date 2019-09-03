В КПРФ заявили, что не против поддержки со стороны «Умного голосования»

В КПРФ заявили, что не возражают, если команда оппозиционера Алексея Навального с помощью проекта «Умное голосование» поддержит на предстоящих выборах кандидатов от КПРФ. При этом партия своими силами будет пытаться «защитить голоса» на избирательных участках и добиваться максимально честных выборов. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом “Ъ” депутат Госдумы, пресс-секретарь лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко, комментируя сегодняшнее заявление первого секретаря московского горкома КПРФ Валерия Рашкина о поддержке проекта «Умное голосование».

Напомним, господин Рашкин заявил во вторник, 3 сентября, телеканалу «Дождь», что московское отделение партии КПРФ до выборов заявит о поддержке «Умного голосования», авторы которого, по предварительным данным, призывают голосовать за кандидатов КПРФ на выборах Мосгордумы в 35 из 45 округов. При этом Валерий Рашкин отрицает договоренность с командой господина Навального.

«Мы не против, что кто-то нас поддерживает. Если это активисты, которые в том числе работают в своих интересах, но поддерживают наших кандидатов, мы абсолютно открыты к диалогу и не против этого,— сказал господин Ющенко.— Но рассматривать это как основополагающее мы не можем, потому что не может ни умное голосование, ни глупое голосование, ни какое-то другое голосование защитить голоса, как это необходимо на избирательном участке». Он добавил, что партия поддержит своих кандидатов и будет защищать голоса избирателей с помощью наблюдателей, чтобы добиться «максимально открытого и честного голосования».

При этом пресс-секретарь Геннадия Зюганова уточнил, что, говоря об активистах, которые готовы поддержать КПРФ, он имеет в виду не только ФБК, но и другие общественные организации. «Что же касается ФБК, то те расследования, которые они делают, заслуживают не просто внимания — они заслуживают ответов со стороны властей. Обществу необходимы ответы, на вопросы, которые оно ставит».

Проект «Умное голосование» запущен в конце ноября 2018 года. Алексей Навальный предложил своим сторонникам голосовать на выборах Мосгордумы в каждом округе за кандидата, которого выберет команда господина Навального, основываясь на результатах предыдущих выборов и текущих социологических опросах. Получить соответствующие рекомендации могут зарегистрированные пользователи, сообщившие свои анкетные данные. Рекомендации опубликованы 3 сентября.

Подробнее об «Умном голосовании» — в материале “Ъ” «Он соцопрос перевернул — и снова 3 сентября».

Елена Рожкова