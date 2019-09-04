ЦИК заявил о беспрецедентно низком проценте отказов в регистрации

Более 90% кандидатов, подавших в 2019 году заявки на выборах в рамках избирательных кампаний всех уровней, были зарегистрированы. «Свыше 91% кандидатов были зарегистрированы избиркомами. Эта кампания отличается беспрецедентно низким уровнем отказов в регистрации»,— заявила на заседании Центризбиркома глава ведомства Элла Памфилова (цитата по «РИА Новости»).

Некоторые кандидаты утратили свой статус в ходе избирательной кампании, поэтому в избирательные бюллетени будут включены 89% (около 105,5 тыс. кандидатов), уточнила глава ЦИКа. «Отказ в регистрации получили только 6%. Оставшиеся 5% — это те, кто не представил документов либо отказался участвовать в компании по личным причинам, либо выбыл по иным причинам»,— добавила госпожа Памфилова.

8 сентября в Единый день голосования в России пройдут выборы в 85 регионах. Избирателям предстоит выбрать 13 законодательных собраний, губернаторов, депутатов гордумы и глав муниципальных образований. В четырех одномандатных округах (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях) необходимо выбрать депутатов в Госдуму. Закон позволяет кандидату не позднее, чем за пять дней до дня голосования подать заявление об отказе от участия в выборах. Ранее с выборов снялись поддержанный оппозиционером Ильей Яшиным кандидат от КПРФ Владислав Колмагоров (45-й округ) и кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Владимир Бортко.

Кто еще снялся с выборов, намеченных на 8 сентября Читать далее

Ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации более 50 самовыдвиженцам на выборах в Мосгордуму, заявив о браке в собранных за кандидатов подписях. С 27 июля в столице проходят протестные акции в поддержку экс-кандидатов.

О том, как ЦИК и МГИК подвели итоги регистрации кандидатов в Мосгордуму, читайте в материале “Ъ”.