Кто еще снялся с выборов, намеченных на 8 сентября

Владимир Бортко не единственный в России кандидат, добровольно вышедший из предвыборной гонки в преддверии единого дня голосования 8 сентября. Напомним, 15 июня директор московского Центра паллиативной помощи и учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер заявила об отказе от участия в выборах в Мосгордуму в 43-м округе (Хамовники, Арбат и Пресня), где планировала выдвигаться юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь. Госпожа Федермессер пояснила, что готова видеть свое имя в новостях о паллиативной помощи и обезболивании, а не о противостоянии с госпожой Соболь. Юристу ФБК в регистрации отказали, как и большинству претендентов на участие в выборах в 43-м округе.

13 июля бывший спикер заксобрания Севастополя Алексей Чалый принял решение снять свою кандидатуру с выборов депутатов заксобрания второго созыва: это произошло после отставки губернатора Дмитрия Овсянникова, с которым у господина Чалого был конфликт. Господин Чалый сообщил, что намерен поддержать в ходе кампании часть кандидатов в депутаты, а после выборов уйти из политики.

29 июля выдвиженец от Оренбургского регионального отделения партии «Яблоко» Ринат Хамиев снял свою кандидатуру с выборов губернатора. Он пояснил, что считает «условия прохождения муниципального фильтра невыполнимыми без согласования и договоренностей с партией власти».

6 августа отказался от предвыборной гонки кандидат в губернаторы Волгоградской области Эдуард Давыдовский, выдвинутый «Партией пенсионеров». По словам экс-кандидата, он решил сойти с дистанции, чтобы «уступить дорогу лидеру», действующему губернатору Андрею Бочарову.

20 августа кандидат от «Единой России» на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге, директор школы №338 Вера Брюховецкая сняла свою кандидатуру после жалобы в избирком активистов местного штаба Алексея Навального. Они заметили, что работники школы, которые находятся в прямом подчинении у госпожи Брюховецкой, были назначены членами комиссии с правом решающего голоса, что запрещено ст. 29 67-ФЗ («Об основных гарантиях избирательных прав»).

23 августа кандидат от КПРФ в Мосгордуму по 45-му избирательному округу Владислав Колмагоров снял свою кандидатуру из-за появившейся информации о его погашенной судимости, которую он не отразил при регистрации. По словам господина Колмагорова, предложение сойти с дистанции появилось после того, как голосовать за него призвал незарегистрированный в этом же округе кандидат от команды Алексея Навального Илья Яшин.

23 августа избирательная комиссия Новосибирска аннулировала регистрацию кандидата в мэры города от «Партии роста» Сергея Проничева. В избиркоме сообщили, что бизнесмен сошел с дистанции «по собственному желанию». Причины отказа от участия в выборах экс-кандидат не назвал; его предвыборная активность и до заявления была низкой.

23 августа вице-спикер заксобрания Владимирской области, глава Собинского районного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Рожков снял свою кандидатуру с выборов мэра Собинки. На выборы господин Рожков шел как самовыдвиженец. Свое решение он связал с «окончанием своей миссии по приданию легитимности избирательной кампании».

29 августа красноярский активист Евгений Ходос отказался баллотироваться в депутаты краевого заксобрания. На своей странице в Facebook экс-кандидат от партии «Зеленые» сослался на нехватку времени на избирательную кампанию, нежелание «ломать комедию» и «быть невольным спойлером».

Напомним, закон позволяет кандидату не позднее, чем за пять дней до дня голосования подать заявление об отказе от участия в выборах. В этом случае избирательная комиссия должна в течение суток рассмотреть это заявление и аннулировать регистрацию.

Мария Литвинова