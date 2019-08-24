Касамара-городок

Кандидат от КПРФ в Мосгордуму по 45-му избирательному округу Владислав Колмагоров снял свою кандидатуру из-за появившейся информации о его погашенной судимости, которую он не отразил при регистрации. Таким образом, у проректора Высшей школы экономики Валерии Касамары, которая после самовыдвижения позиционирует себя как кандидат «команды Сергея Собянина», осталось лишь трое соперников. Она сама не считает, что исчезновение оппонента как-то повлияет на ее результат 8 сентября.
Кандидат от КПРФ Владислав Колмагоров днем 23 августа сообщил в Facebook, что снимается с выборов. Позже господин Колмагоров рассказал, что в 2001 году он был осужден, эта судимость затем была снята и погашена и по запросам о ней в МВД приходил отрицательный ответ. «Поэтому, когда подавал документы в избирком, не указал ничего о ней, считая, что ее уже у меня нет»,— написал господин Колмагоров.
Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил, что решение о снятии Владислава Колмагорова с выборов принял первый секретарь московского городского отделения партии Валерий Рашкин. «Как только о своей поддержке заявил Яшин, тут же МВД предоставило информацию в избирательную комиссию,— сказал Сергей Обухов “Ъ”.— В итоге руководство партии приняло такое решение: пускай снимается, иначе все равно будет снят по этому основанию». Сам господин Колмагоров в беседе с “Ъ” не смог вспомнить деталей дела, которое, по его словам, рассматривали около 20 лет назад. Оно, по его словам, было связано с одной из бартерных сделок, которые были заключены во время его работы в 1998 году в томском областном отделении «Росгосстраха»: «Официальная претензия правоохранительных органов — превышение полномочий при сделке».
Член совета движения «Голос» Станислав Андрейчук подтвердил “Ъ”, что окружная избирательная комиссия могла снять с выборов кандидата за неуказанные сведения даже о погашенной судимости: «Вопрос у меня, правда, все равно остается. Список кандидатов КПРФ был заверен избирательной комиссией в середине июня. После этого комиссия должна была направить документы на проверку правоохранительными органами. Почему это всплыло только сейчас, для меня загадка».
Самовыдвиженец, проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара в беседе с “Ъ” выразила сожаление в связи с уходом оппонента с выборов. Она заявила, что не опасалась проигрыша Колмагорову: «На моих шансах это вряд ли отразится. Может быть, часть электората будет теперь поддерживать Михаила Конева; есть ядро электората у ЛДПР. Посмотрим, какое решение примет Илья Яшин и кого посоветует поддерживать своему электорату». Господин Яшин заявил, что теперь не будет спешить с рекомендациями. «Касамара и другие "самовыдвиженцы из ЕР" не способны победить честно. Для того чтобы пройти в думу, им надо полностью расчистить дорогу: основного кандидата посадить, другого — снять с выборов»,— написал он в Facebook. В 45-м округе кроме Валерии Касамары и Михаила Конева в выборах продолжают участвовать Магомет Яндиев от «Справедливой России» и Евгений Турушев от ЛДПР.
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