Касамара-городок

Кандидат от КПРФ в Мосгордуму по 45-му избирательному округу Владислав Колмагоров снял свою кандидатуру из-за появившейся информации о его погашенной судимости, которую он не отразил при регистрации. Таким образом, у проректора Высшей школы экономики Валерии Касамары, которая после самовыдвижения позиционирует себя как кандидат «команды Сергея Собянина», осталось лишь трое соперников. Она сама не считает, что исчезновение оппонента как-то повлияет на ее результат 8 сентября.

Кандидат от КПРФ Владислав Колмагоров днем 23 августа сообщил в Facebook, что снимается с выборов. Позже господин Колмагоров рассказал, что в 2001 году он был осужден, эта судимость затем была снята и погашена и по запросам о ней в МВД приходил отрицательный ответ. «Поэтому, когда подавал документы в избирком, не указал ничего о ней, считая, что ее уже у меня нет»,— написал господин Колмагоров.

По его мнению, после того как незарегистрированный кандидат по 45-му округу Илья Яшин посоветовал сторонникам поддержать кандидата от КПРФ, «стало очевидно», что госпожа Касамара не сможет выиграть выборы. Сразу после этого господину Колмагорову, по его словам, «предложили уйти» без скандала для партии.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил, что решение о снятии Владислава Колмагорова с выборов принял первый секретарь московского городского отделения партии Валерий Рашкин. «Как только о своей поддержке заявил Яшин, тут же МВД предоставило информацию в избирательную комиссию,— сказал Сергей Обухов “Ъ”.— В итоге руководство партии приняло такое решение: пускай снимается, иначе все равно будет снят по этому основанию». Сам господин Колмагоров в беседе с “Ъ” не смог вспомнить деталей дела, которое, по его словам, рассматривали около 20 лет назад. Оно, по его словам, было связано с одной из бартерных сделок, которые были заключены во время его работы в 1998 году в томском областном отделении «Росгосстраха»: «Официальная претензия правоохранительных органов — превышение полномочий при сделке».

Член совета движения «Голос» Станислав Андрейчук подтвердил “Ъ”, что окружная избирательная комиссия могла снять с выборов кандидата за неуказанные сведения даже о погашенной судимости: «Вопрос у меня, правда, все равно остается. Список кандидатов КПРФ был заверен избирательной комиссией в середине июня. После этого комиссия должна была направить документы на проверку правоохранительными органами. Почему это всплыло только сейчас, для меня загадка».

Самовыдвиженец, проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара в беседе с “Ъ” выразила сожаление в связи с уходом оппонента с выборов. Она заявила, что не опасалась проигрыша Колмагорову: «На моих шансах это вряд ли отразится. Может быть, часть электората будет теперь поддерживать Михаила Конева; есть ядро электората у ЛДПР. Посмотрим, какое решение примет Илья Яшин и кого посоветует поддерживать своему электорату». Господин Яшин заявил, что теперь не будет спешить с рекомендациями. «Касамара и другие "самовыдвиженцы из ЕР" не способны победить честно. Для того чтобы пройти в думу, им надо полностью расчистить дорогу: основного кандидата посадить, другого — снять с выборов»,— написал он в Facebook. В 45-м округе кроме Валерии Касамары и Михаила Конева в выборах продолжают участвовать Магомет Яндиев от «Справедливой России» и Евгений Турушев от ЛДПР.

Владимир Хейфец