Избирком Санкт-Петербурга аннулировал регистрацию Владимира Бортко

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга аннулировала регистрацию кандидата в губернаторы города Владимира Бортко.
Соответствующее заявление он подал в субботу, 31 августа. Кандидат от КПРФ в эфире предвыборных дебатов сообщил, что отказывается от участия в выборах, назвав их сфальсифицированными.
На заседании сегодня, 2 августа, было принято решение о снятии господина Бортко с выборов. Его имя будет зачеркнуто в бюллетенях, так как они уже напечатаны и выпустить новый тираж не представляется возможным.
Таким образом, на пост губернатора Санкт-Петербурга претендуют три человека: врио губернатора города Александр Беглов, кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова и выдвинутый «Гражданской платформой» Михаил Амосов.
Подробнее об отказе господина Бортко участвовать в выборах — в публикации “Ъ” «Спасибо, снято».
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