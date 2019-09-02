Избирком Санкт-Петербурга аннулировал регистрацию Владимира Бортко

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга аннулировала регистрацию кандидата в губернаторы города Владимира Бортко.

Соответствующее заявление он подал в субботу, 31 августа. Кандидат от КПРФ в эфире предвыборных дебатов сообщил, что отказывается от участия в выборах, назвав их сфальсифицированными.

На заседании сегодня, 2 августа, было принято решение о снятии господина Бортко с выборов. Его имя будет зачеркнуто в бюллетенях, так как они уже напечатаны и выпустить новый тираж не представляется возможным.

Таким образом, на пост губернатора Санкт-Петербурга претендуют три человека: врио губернатора города Александр Беглов, кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова и выдвинутый «Гражданской платформой» Михаил Амосов.

Подробнее об отказе господина Бортко участвовать в выборах — в публикации “Ъ” «Спасибо, снято».

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург