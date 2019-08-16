В подписных листах обнаружился законодательный пробел

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что у него нет претензий к ОИК №43, дважды отказавшей в регистрации Сергею Митрохину и зарегистрировавшей его только после принятого во вторник решения Мосгорсуда. Представители Мосгоризбиркома и ЦИКа подвели в четверг, 15 августа, итоги регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября. В ЦИКе считают московские выборы конкурентными. Господин Горбунов напомнил об уголовной ответственности за нарушения при сборе подписей, а зампред ЦИКа Николай Булаев поддержал идею реформы избирательного законодательства: в частности, по его мнению, следовало бы ввести правило о «браковке» всех подписей кандидата, если среди них оказываются подписи умерших граждан.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в четверг ответил на заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который накануне призвал отправить господина Горбунова в отставку: «Сидит 26 лет — и каждый раз натыкаемся на одни и те же грабли». Таким образом, господин Зюганов поддержал своих однопартийцев: напомним, 7 августа кандидаты в Мосгордуму от КПРФ вручили секретарю МГИК «Заявление сорока пяти», в котором предложили изменить состав комиссии и снять с должности господина Горбунова, так как он не смог гарантировать «равные избирательные права для всех кандидатов». Позднее с кандидатами-коммунистами встретилась глава Центризбиркома Элла Памфилова, которая признала, что замена председателя МГИК назрела, но осуществить ее своим прямым распоряжением она не может. Господин Горбунов, отвечая на вопрос “Ъ” о том, собирается ли он покидать свой пост, ответил:

«Вы спросите у господина Зюганова, сколько лет он своей руководит партией, является депутатом Государственной думы. Думаю, стаж не показатель».

Валентин Горбунов также ответил на вопрос “Ъ” об оргвыводах в отношении избирательной комиссии округа №43, которая дважды отказывала в регистрации члену федерального политкомитета «Яблока» Сергею Митрохину, но в среду зарегистрировала его после соответствующего решения Мосгорсуда. Напомним, опрошенные ранее “Ъ” юристы заявили, что господин Митрохин вправе добиваться привлечения членов ОИК к уголовной ответственности за воспрепятствование проведению выборов, после того как суд признал, что комиссия дважды отказала ему в регистрации неправомерно. Господин Горбунов никаких нарушений в работе комиссии не увидел: «Проверка окружной комиссией материалов, которые были представлены кандидатами, проводилась в строгом соответствии с нормами закона. Потом появилось обращение Общественной палаты в Московскую городскую избирательную комиссию с просьбой более лояльно отнестись к кандидатам и все неточности трактовать в пользу кандидата», и ОИК, «возможно, руководствуясь таким подходом, зачла подписи в поддержку кандидатов».

Он напомнил, что ОИК №43 — «единственная комиссия, которая отказала всем кандидатам, которые собирали подписи: и, как говорят, провластным, и независимым. Правда, от кого они независимы, я не понимаю».

Напомним, кроме Сергея Митрохина в 43-м округе (Пресня, Арбат и Хамовники) ранее были зарегистрированы трое кандидатов от парламентских партий — Роман Климентьев от КПРФ, Дмитрий Кошлаков-Крестовский от ЛДПР и Евгений Боровик от «Справедливой России». Округ стал одним из самых скандальных на выборах МГД седьмого созыва: отказ в регистрации, помимо господина Митрохина, здесь получили еще 12 кандидатов, включая юриста ФБК Любовь Соболь, музыканта Сергея Троицкого и футболиста Дмитрия Булыкина. На старте кампании свою кандидатуру в этом округе сняла основатель фонда «Вера» Нюта Федермессер. До регистрации господина Митрохина 43-й оставался одним из двух округов, в котором в выборах участвовало меньше четырех кандидатов. Теперь такой округ один — 37-й (Академический, Гагаринский, Ломоносовский). Среднее число кандидатов в округе составляет 5,2 человека. Наибольшее число кандидатов зарегистрировано в 14-м округе (Алексеевский, Марьина Роща, Останкино, Ростокино). Отметим, в 37-м, 43-м и 44-м округах формально нет кандидата от «команды Собянина». Всего зарегистрировано 234 кандидата, 56 человек получили отказ.

Заместитель председателя ЦИКа Николай Булаев считает итоги кампании по регистрации кандидатов свидетельством высокой конкуренции на выборах МГД. Господин Горбунов, в свою очередь, напомнил о «спорах», вызванных в ЦИКе и Мосгоризбиркоме механизмом сбора подписей: «Да, надо менять законодательство. После выборов и практики, и теоретики это обсудят,— отметил он.— Нельзя и близко подпускать людей, которые идут принимать законы и хотят сами их нарушать. Мы либерально относились к таким проступкам (нарушениям при сборе подписей.— “Ъ”) и ни одного такого сборщика (допустившего нарушения.— “Ъ”) не посадили, ни одного кандидата не посадили. Я думаю, что это надо прекращать.

Мы не карающий орган, но каждый должен получить по заслугам. Мы обязательно отправим все материалы подделки подписей в следственные органы, и думаю, что если доведут дело до уголовной ответственности, желающих "рисовать" сразу уменьшится».

Напомним, ряд незарегистрированных кандидатов от несистемной оппозиции продолжают отбывать административный арест за нарушения правил проведения публичных мероприятий: в Москве с 14 июля проходят как разрешенные, так и несогласованные акции с требованием зарегистрировать всех кандидатов.

Господин Булаев подтвердил слова господина Горбунова о том, что эксперты соберутся для обсуждения изменений в выборное законодательство осенью. Он также заявил, что нужно подумать над возможностью «браковки» всех подписей, поданных в поддержку кандидата, если среди них будут обнаружены подписи умерших людей.

Николай Борисов