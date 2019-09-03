Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии

В Тверском суде Москвы прокурор попросил приговорить Кирилла Жукова, который обвиняется в применении насилия к полицейским, к четырем годам и пяти месяцам исправительной колонии общего режима. По версии следствия, он намеренно нанес несколько ударов правоохранителям. Кирилл Жуков своей вины не признает.

27 июля прошла несанкционированная акция против недопуска независимых оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. После акции Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому арестовали более десяти человек.

Четверым фигурантам — Кириллу Жукову, Евгению Коваленко, Даниле Беглецу и Ивану Подкопаеву — также предъявили обвинения в применении насилия к представителям власти. Ивана Подкопаева и Данилу Беглеца 3 сентября приговорили к трем годам и двум годам колонии общего режима соответственно. Также на пять лет колонии за твит о детях силовиков осудили блогера Владислава Синицу. В отношении пяти фигурантов дела о массовых беспорядках уголовное дело было прекращено.

О судах над участниками протестных акций читайте в публикации “Ъ” «Осужденные и освобожденные».