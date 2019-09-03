В Москве задержали лидера Либертарианской партии России

В Москве задержан лидер незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Сергей Бойко. Также в столице задержан активист Марк Гальперин.

О задержании господина Бойко сообщил в Facebook адвокат Михаил Бирюков. По его словам, политик был доставлен в отдел полиции Троицка, ему вменяют организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).

По словам самого политика, поводом для задержания стал репост видеоролика Любови Соболь об акции 31 августа. «В посте было, что Мосгорсуд принял решение, что не согласуют акцию 31 августа, соответственно я лично в ней буду участвовать. И перепост видео»,— рассказал он «МБХ Медиа».

Марка Гальперина задержали на выходе из дома и доставили в ОВД «Замоскворечье», ему вменяют участие в акции 31 августа, сообщил «ОВД-Инфо» юрист Николай Зборошенко.

Как судят за протесты в Москве. Главное Читать далее

В субботу, 31 августа, в Москве прошла очередная «прогулка по бульварам» — несанкционированная акция протеста «Шествие против политических репрессий». По итогам акции правоохранительными органами было возбуждено дело об административном правонарушении после акции по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации либо проведения митинга). На самом шествии никто задержан не был.

Вечером 2 сентября в Москве были задержаны юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, сотрудник ФБК Николай Ляскин и журналист и депутат муниципального округа Хамовники Илья Азар. Через несколько часов их отпустили из полиции, вменив им повторное нарушение правил проведения митинга за участие в акции 31 августа (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

Подробнее о субботней акции читайте в публикации “Ъ” «Какая многоликая страна у нас».