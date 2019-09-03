Оппозиционер Азар пожалуется в СКР на задержавших его полицейских

Журналист и депутат муниципального округа Хамовники Илья Азар собирается пожаловаться в московское управление Следственного комитета России (СКР) на полицейских, которые задержали его накануне.

2 сентября полицейские задержали господина Азара на лестничной клетке его дома и «прямо в домашней одежде и тапках» увезли в ОВД, оставив дома одну его маленькую дочь. В прокуратуру уже обратился детский омбудсмен Евгений Бунимович. Адвокаты Ильи Азара считают, что действия сотрудников полиции должны квалифицироваться по статье оставление несовершеннолетнего в опасности.

«Да, я пойду в СКР с жалобой по ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии)»,— сообщил господин Азар «Интерфаксу».

Напомним, Илью Азара задержали по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации либо проведения митинга). По его словам, протокол составили на основании фотографий со страницы в Facebook с протестной акции 31 августа, где рядом с журналистом идут много людей. Спустя несколько часов господина Азара отпустили. Сегодня, 3 августа, суд вернул в полицию протокол, поскольку обнаружил в нем нарушения.

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31 августа в Москве прошла «прогулка по бульварам» — несанкционированная акция протеста «Шествие против политических репрессий», организатором выступил штаб оппозиционера Алексея Навального. После нее полиция возбудила административное дело по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации либо проведения митинга).

Подробнее о ситуации с задержанием господина Азара — в публикации “Ъ FM” «Полицейские ответят за ребенка».

О субботней акции — в публикации “Ъ” «Какая многоликая страна у нас».