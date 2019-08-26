Обвиняемого в нападении на полицейского оштрафовали за участие в несогласованной акции

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тыс. руб. обвиняемого в нападении на полицейского во время несанкционированной акции 27 июля Данила Беглеца. Он признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в публичном мероприятии, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры), сообщила пресс-служба суда.

Уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского суд рассмотрит 3 сентября. Ранее господин Беглец признал вину в нападении на сотрудника полиции и намерен просить о рассмотрении его дела в особом порядке (без исследования доказательств). Сначала ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), потом его переквалифицировали на ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Протестные акции в Москве продолжаются с июля. Поводом послужил отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, в том числе Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса и других. После несанкционированного митинга 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

О ходе дела — в публикации “Ъ” «Участников массовых беспорядков стало на одного меньше».