Издалека в Волгу

В конце прошлой недели председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетил Астрахань, где провел рабочее совещание о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне Волги. Назначенный в начале июня врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин стал единственным из действующих кандидатов на посты глав регионов РФ, кто только в августе трижды встречался с первыми лицами страны. “Ъ” выяснил, как всего за три месяца никому не известный в Астрахани силовик стал главным претендентом на пост губернатора.

Встреча Игоря Бабушкина с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым во время визита последнего в Астрахань была посвящена социальным вопросам. Врио губернатора коротко доложил о ситуации в здравоохранении и о строительстве дорог, чуть подробнее остановился на проблемах аварийного жилья. Господин Медведев выразил готовность поддержать Астраханскую область в вопросах переселения из ветхого и аварийного жилья, согласившись с тем, что «в области объем ветхого жилья даже выше, чем во многих других регионах страны».

Встреча Игоря Бабушкина с Дмитрием Медведевым в очередной раз показала максимальное расположение федеральной власти к врио губернатора Астраханской области, считают в регионе. Только в августе врио провел две встречи с президентом Владимиром Путиным. Первая, состоявшаяся 2 августа, была посвящена общей ситуации в области: господин Бабушкин говорил о здравоохранении, культуре и создании в субъекте особой экономической зоны. На второй, 27 августа, шел уже предметный разговор о предвыборной кампании: президент рекомендовал господину Бабушкину «чаще встречаться с людьми, рассказывать им о планах, слушать их представления о том, как и чего нужно добиться в Астраханской области».

Чем известен Игорь Бабушкин Читать далее

Эксперты отмечают беспрецедентное внимание Кремля к выборам в Астраханской области. Назначенный на должность временно исполняющего обязанности губернатора региона 5 июня этого года Игорь Бабушкин кроме первых лиц государства успел встретиться с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, министром культуры Владимиром Мединским, председателем ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и президентом ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым.

«Господин Бабушкин выделяется из всех идущих в сентябре на выборы глав регионов, потому что Владимир Путин явно проявляет к нему больше внимания,— отмечает политолог Андрей Серенко.

— Можно сказать, что у врио губернатора работает очень престижный политконсультант: далеко не каждому кандидату Владимир Путин говорит, что делать на выборах».

Июньское назначение бывшего полковника ФСБ, заместителя полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Игоря Бабушкина на пост врио губернатора поначалу было воспринято экспертами со скепсисом. К тому времени регион в течение восьми месяцев возглавлял другой ставленник Кремля с похожим бэкграундом — генерал-майор ФСО Сергей Морозов. Согласно официальной версии, господин Морозов ушел в отставку по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. Ряд собеседников “Ъ” тогда отметили, что, хотя в апреле ВЦИОМ прогнозировал Сергею Морозову поддержку 53% избирателей, за время руководства областью он не смог выстроить отношения с представителями астраханской элиты. Эксперты высказывали опасение, что попытка Кремля назначить Астраханской области «варяга» и во второй раз не увенчается успехом. Дело в том, что за все новейшее время регионом никогда не руководил человек, не связанный напрямую с областью. Возглавлявший Астраханскую область с декабря 2004 по сентябрь 2018 года Александр Жилкин — уроженец Володарского района области, его предшественник Анатолий Гужвин, руководивший регионом с августа 1991 года, родился в Ахтубинске. «Игорю Бабушкину теперь приходится, с одной стороны, преодолевать астраханский изоляционизм, с другой стороны — исправлять неудачный имидж пришлого человека, сформированный Сергеем Морозовым»,— считает Андрей Серенко.

Поначалу господин Бабушкин вел себя довольно осторожно и даже не принимал резких кадровых решений, руководствуясь произнесенной на встрече с журналистами сразу после назначения формулой «Сначала поработаем, потом решим».

Единственный, кто был отправлен в отставку в течение недели после назначения нового руководителя региона,— председатель правительства, вице-губернатор Расул Султанов, занимавший эту должность с апреля 2017 года. Позже господин Султанов стал фигурантом серии уголовных дел, возбужденных после визита в Астраханскую область заместителя генерального прокурора РФ Андрея Кикотя. Господин Кикоть провел в регионе два дня и раскритиковал ход исполнения программы переселения из аварийного жилья в регионе и действия чиновников. Жилищный фонд в регионе насчитывает 5600 многоквартирных домов, из которых 80% построено более 30 лет назад. 300 домов признаны аварийными и подлежат расселению, почти 5200 нуждаются в капремонте.

Уже 17 июля Следственный комитет России сообщил о возбуждении 17 уголовных дел по статьям «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения» (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и «Превышение должностных полномочий» (ч. 2 ст. 286 УК РФ) в отношении чиновников и предпринимателей, участвовавших в региональной программе капитального ремонта и переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Среди прочих под преследование попал и. о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олег Гужвинский. Через неделю стало известно об уголовных делах по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении Расула Султанова и экс-министра финансов Виталия Шведова. Следствие считает, что они без необходимости привлекли в бюджет Астраханской области коммерческие банковские кредиты в размере около 6 млрд руб. по ставке от 7% до 8,5%, чем нанесли бюджету региона ущерб в размере 212 млн руб.

После возбуждения уголовных дел эксперты отмечали, что это положительно скажется на ходе избирательной кампании Игоря Бабушкина.

В частности, политолог Дмитрий Олейник обращал внимание на то, что врио губернатора умеет находить язык с силовиками.

Сейчас на выборах господину Бабушкину противостоят три кандидата: от КПРФ — 70-летний депутат Госдумы Николай Арефьев, ранее возглавлявший астраханский обком партии, 68-летний Сергей Сычев от «Партии пенсионеров» и 37-летний депутат Астраханской облдумы Тимофей Щербаков от ЛДПР. Кроме них в губернаторской гонке пытались участвовать 12 самовыдвиженцев, в том числе самый известный в Астраханской области политик, справоросс Олег Шеин, но никто из них в итоге не был зарегистрирован.

Господин Шеин мог составить серьезную конкуренцию врио губернатора на выборах: ряд политологов вообще склонялись к мнению, что у справоросса в этой кампании не было бы конкурентов. Однако выдвижение Олега Шеина не состоялось. Президиум Центрального совета «Справедливой России» не поддержал включение вопроса о выдвижении господина Шеина на выборы губернатора Астраханской области в повестку дня заседания, и справороссу пришлось подать документы на регистрацию в порядке самовыдвижения. Олегу Шеина нужно было пройти семипроцентный муниципальный фильтр — 121 подпись депутатов или глав муниципальных образований, а также собрать 7343 подписи избирателей. Собрать подписи депутатов господин Шеин не смог.

Игорь Бабушкин тоже идет на выборы самовыдвиженцем, но региональное отделение «Единой России» на очередной XXVIII конференции, которая проходила 15 июня, выступило с заявлением о поддержке его выдвижения.

«Я убежден, что именно наша партия должна стать центром консолидации политических сил области»,— заявил на конференции секретарь астраханского отделения партии Игорь Мартынов. Игорь Бабушкин же отметил, что «правительство Астраханской области видит в региональном отделении одного из союзников в реализации ключевых планов развития». Впрочем, на встречах с избирателями господин Бабушкин союзничество с «Единой Россией» не афиширует. Олег Шеин обращает внимание на то, что врио губернатора в ходе кампании ведет себя с партией власти «достаточно автономно». «В поселке Лиман на встрече прозвучал вопрос, является ли Игорь Бабушкин членом партии "Единая Россия". Он ответил, что нет, и народ встретил это аплодисментами»,— отметил господин Шеин.

Эксперты Фонда развития гражданского общества (ФорГО) в августовском исследовании отмечали, что Олег Шеин, даже не числясь в бюллетене, способен осложнить победу Игоря Бабушкина: «Его неучастие вполне вероятно спровоцирует заметную фрустрацию электората, ранее консолидированного вокруг СР и ее областного лидера».

Сам же господин Шеин заявляет, что реготделение, напротив, работает с региональной администрацией: «Мы сотрудничаем в части изменения местного социального законодательства. По ряду позиций продвинулись, но не по всем, к сожалению. Мы ведем сложную переговорную работу. Удалось договориться о восстановлении бесплатных школьных обедов, правда, только для детей из малообеспеченных семей. Смогли договориться по ряду решений по многодетным семьям, например, о том, что многодетная семья будет получать порядка 350 руб. в месяц на проезд, подняли выплаты местным ветеранам труда. В Астраханской области они сейчас втрое больше, чем в Волгоградской. Там около 600 руб., у нас 1700 руб. в месяц. Не по всем позициям нам удается добиться результата, но сделаны хорошие шаги»,— отмечает господин Шеин. Похоже, социальная программа врио и его возможности по привлечению федеральных ресурсов примирила с ним даже тех представителей местной элиты, которые первоначально были настроены на конкуренцию. Губернаторская кампания в целом, по словам Олега Шеина, проходит «очень размеренно, без агрессии». Политолог Дмитрий Олейник считает, что отсутствие критических замечаний в адрес врио губернатора или призывов к бойкотированию выборов со стороны Олега Шеина следует рассматривать как его поддержку врио.

Но и оппоненты Игоря Бабушкина на выборах отмечают, что кампания идет довольно спокойно. В штабе либерал-демократа Тимофея Щербакова отметили, что никакого противодействия со стороны областной администрации нет. «Наш кандидат не пропустил ни одних дебатов, ролики берут и на радио, и на телевидение. Ведем активную работу по районам, кандидат ездит по отдаленным селам, общается, принимает обращения, распространяем агитпродукцию, готовимся к митингу за честные выборы»,— говорит помощник господина Щербакова Татьяна Почевалова.

Господин Бабушкин также принимает участие в телевизионных дебатах наравне с другими претендентами на губернаторский пост, чем немало удивил местных политиков, так как обычно кандидаты от власти от открытых дискуссий отказываются.

Аналитики ФорГО отмечают, что по отношению к господину Бабушкину «никакого негатива не могло накопиться в принципе»:

«Он был назначен только в июне и вступил в кампанию буквально с колес... В тоже время все опросы фиксируют стабильный рост рейтинга, и если эта динамика сохранится, то кампания завершится по референдумному сценарию».





Политтехнолог Григорий Казанков убежден, что выборы завершатся победой Игоря Бабушкина в первом туре с большим отрывом от конкурентов: «Граждане ходят на встречи с ним как на рок-звезду, всем интересно. Ему есть что сказать людям. Сейчас он объездил уже все районы, а еще в июле было видно, что рейтинг кандидата в тех районах, которые он посетил, в 1,5–2 раза выше, чем в тех, куда он не приезжал. Поэтому я не вижу никаких рисков по кампании».

Политолог Дмитрий Олейник считает, что результат господина Бабушкина будет одним из самых высоких в стране: «Все его встречи работают ему в плюс. Предшественник господина Бабушкина Сергей Морозов многих не устроил, поэтому Кремль пошел на беспрецедентный шаг, заменив кандидата за три месяца до выборов, и похоже, не ошибся». По мнению господина Олейника, врио губернатора удалось найти точки соприкосновения с оппозицией в Астраханской области, в частности, с господином Шеиным, что значительно повысит политическую стабильность в регионе после сентябрьских выборов. Такой результат, по его мнению, стал возможен благодаря как федеральной поддержке, так и личным качествам врио.

Сергей Петунин, Саратов