Олег Шеин застрял в муниципальном фильтре

Депутат Государственной думы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия») отказался от участия в выборах за пост губернатора Астраханской области. Парламентарий, который ранее вопреки воле партии пошел на выборы самовыдвиженцем, сообщил, что его команде не удалось собрать необходимое для прохождения муниципального фильтра количество подписей районных депутатов. Политологи называют отказ господина Шеина от борьбы предсказуемым и считают, что «муниципальный фильтр выполняет четкую функцию обеспечения управляемости выборов».

Справоросс Олег Шеин распространил видеообращение, в котором объяснил причины отказа от участия в избирательной кампании. Он, в частности, рассказал, что за него подписались более 10 тыс. жителей Астраханской области при необходимых 7,3 тыс., однако получить поддержку муниципальных депутатов не удалось. Команда господина Шеина собрала 92 подписи депутатов (нужно 121). «Мы вышли на потолок — подписей оппозиционных и независимых депутатов в Астраханской области больше нет,— заявил господин Шеин в видеообращении.— А "Единая Россия" эти подписи нам не даст. Не для этого они принимали закон о муниципальных фильтрах».

В разговоре с “Ъ” господин Шеин уточнил, что не видит смысла сдавать подписи в избирком в условиях принятого решения. «Во вторник я показывал подписные листы депутатов, которые нам удалось собрать, это 92 штуки, господину Неверову в Госдуме (глава фракции "Единая Россия".— “Ъ”), который удостоверился, что подписи у нас есть, и претензий к ним у него не возникло. Передавать в избирком 15 тыс. народных подписей, 92 подписи муниципалов и через несколько дней получить резонный отказ (в регистрации.— “Ъ”) я не вижу никакого смысла и политической логики,— рассказал “Ъ” Олег Шеин.— Из 121 подписи мы взяли 92, среди подписантов у нас девять глав администраций, которые не являются членами партии "Справедливая Россия", 15 депутатов первого звена — гордумы Астрахани и Знаменска, плюс районные сельские советы. Нам нужно было получить 21 подпись, чтобы преодолеть порог в 7%, который устанавливает закон. Из 15 подписантов 10 — члены партии "Справедливая Россия" и один наш коллега, который не является партийцем, но избран от партии».

Документы для участия в выборах губернатора Астраханской области, которые состоятся 8 сентября, подали 16 человек. 12 из них самовыдвиженцы, в том числе действующий врио губернатора региона Игорь Бабушкин. Олег Шеин принял решение идти на выборы в порядке самовыдвижения 1 июля, после того как ему не удалось получить одобрение своей кандидатуры президиумом центрального совета «Справедливой России».

Как сообщал “Ъ”, ряд экспертов называли Олега Шеина потенциально сильнейшим противником врио губернатора, назначенного на эту должность 5 июня, на старте избирательной кампании. Политолог Александр Кынев считает, что выход справоросса из губернаторской предвыборной гонки из-за неспособности пройти муниципальный фильтр был предсказуемым — во многом на это повлиял поздний старт его кампании.

«Ему было важно сохранить политическую репутацию, так как полное неучастие в выборах было бы большим ударом по его позициям в регионе,— полагает господин Кынев.

— Он пошел на этот сценарий, понимая, что преодолеть муниципальный фильтр не удастся. При этом быстрый и массовый сбор депутатом подписей граждан показал, что Олег Шеин сохраняет в регионе существенный авторитет».

Политолог Андрей Серенко выдвигает другую версию: Олег Шеин нашел компромисс с врио губернатора Игорем Бабушкиным. «Он очень аккуратно вышел из кампании,— указывает эксперт.— Он мог согласиться отказаться от борьбы в обмен на гарантии избрания в Госдуму следующего созыва».

Отказ Олега Шеина от участия в выборах, по словам политолога Владимира Слатинова, еще раз демонстрирует, что «муниципальный фильтр выполняет четкую функцию обеспечения управляемости выборов».

«Участие господина Шеина в выборах автоматически перечеркивало сценарий, согласно которому на выборах победил бы врио (Игорь Бабушкин.— “Ъ”)»,— убежден господин Слатинов.

Если муниципальный фильтр и действует в ряде случаев как сдерживающий элемент предвыборной кампании, то точно не в случае с господином Шеиным, уверен политолог Григорий Казанков. В разговоре с “Ъ” эксперт подчеркнул, что снявший свою кандидатуру с выборов Олег Шеин упустил время на сбор подписей и работу с муниципальными депутатами. «Он выдвинулся фактически спустя месяц после того, как были объявлены выборы, и упустил этот месяц. Как известно, муниципальный депутат может подписаться только за одного из кандидатов, и в этом смысле у Олега Шеина осталось всего три недели на сбор. Кому угодно будет сложно действовать в таких условиях»,— сказал господин Казанков. Он отметил, что в астраханском отделении «Справедливой России» давно назревает конфликт: «Неслучайно Олег Шеин пошел самовыдвиженцем — наверняка в региональном отделении существует конфликтная ситуация, поскольку на выборы выдвинулись два действующих члена партии и один бывший». «Что касается отказа продолжать гонку, он честно попытался выполнить все требования закона к кандидатам и честно сообщил, что у него это не получилось. Не думаю, что у Шеина и Бабушкина была какая-то договоренность (об уходе господина Шеина.— “Ъ”), но из заявлений и того и другого очевидно, что у них нет конфликта, нет политического соперничества, но есть диалог. Шеин всегда был в оппозиции к региональному руководству, но сейчас сказать такого нельзя»,— отметил господин Казанков.

Сергей Петунин, Саратов; Мария Старикова