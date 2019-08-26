Не допускай и властвуй

Фонд «Либеральная миссия» представит в понедельник четвертый выпуск мониторинга выборов в единый день голосования 8 сентября. Доклад посвящен оценке уровня политической конкуренции, результатов регистрации кандидатов и партийных списков. Эксперты фонда отмечают возросший уровень отказов в регистрации несогласованных кандидатов на выборах губернаторов и списков партий на выборах в заксобрания. Политологи отмечают, что средний процент отказов может выглядеть сравнительно невысоким, но о росте их доли говорит, например, анализ ситуации с самовыдвиженцами: так, при выдвижении на выборы губернаторов таким порядком смогли успешно воспользоваться лишь шесть врио. Напомним, 8 сентября в единый день голосования пройдут выборы глав 16 субъектов, в 13 будут избраны заксобрания.

Один из авторов доклада политолог Александр Кынев отмечает «беспрецедентный уровень» недопуска до выборов кандидатов от парламентских партий, связанный с применением муниципального фильтра и технологиями сбора подписей: «По сравнению с прошлым годом ситуация даже хуже. В этом году даже многие слабые кандидаты оказались незарегистрированными. Мы наблюдаем тревожную тенденцию существенного ограничения фактической политической конкуренции и стремление властей ряда регионов к недопуску на выборы оппонентов».

Авторы доклада отмечают, что в 16 регионах, где пройдут прямые выборы глав, выдвинулись 163 кандидата, то есть в среднем 10,2 кандидата на регион. Среди партийных выдвиженцев отсев составил 38,3%, среди самовыдвиженцев — 87,5%. При этом зарегистрированы шестеро воспользовавшихся правом на самовыдвижение врио губернаторов, а все остальные 42 самовыдвиженца пройти процедуру регистрации не смогли.

Политологи отмечают ограничительную роль муниципального фильтра при выдвижении кандидатов. «Начиная с восстановления выборов глав регионов в 2012 году ни одна оппозиционная партия, кроме КПРФ в отдельных регионах, не имела в своем составе необходимого для преодоления фильтра числа муниципальных депутатов и избираемых населением глав муниципальных образований,— говорит Александр Кынев.— А среди подписей депутатов в поддержку почти всех зарегистрированных в 2012–2018 годах кандидатов в губернаторы доминируют подписи единороссов». Исключения связаны с КПРФ — так, кандидат партии в губернаторы Алтая Виктор Ромашкин смог вообще обойтись без подписей депутатов от «Единой России».

Авторы доклада считают, что основной упор в губернаторских избирательных кампаниях 2019 года политтехнологами власти был, как и в прежние годы, сделан на изначальном недопущении выдвижения сильных кандидатов-конкурентов.

«В большинстве случаев представители парламентской оппозиции шли навстречу интересам власти и либо не выдвигали сильных кандидатов, либо вообще отказывались от участия в выборах»,— поясняет Александр Кынев. «Договорными» «в той или степени» авторы доклада считают кампании в Забайкальском крае, где ЛДПР и СР поддержали действующего врио Александра Осипова, а КПРФ вместо популярного Николая Мерзликина выдвинула менее известного Юрия Гайдука; в Астраханской области, где руководство «Справедливой России» не стало выдвигать Олега Шеина (который также не смог выдвинуться как самовыдвиженец); и в Вологодской области. В Курганской области СР выдвинула в губернаторы не являющуюся членом партии Татьяну Майбороду, год назад вышедшую из состава «Единой России». Депутат Госдумы Валерий Гартунг (СР) не стал выдвигаться в Челябинской области, поддержав врио главы Алексея Текслера, а в Оренбургской области его примеру последовал депутат от ЛДПР Сергей Катасонов. В Курской области ни КПРФ, ни ЛДПР также не выдвинули своих кандидатов, и выборы, вероятно, пройдут по референдумному сценарию, отмечают политологи.

«Выборы прошлого года подтвердили, что подобная политика лишь ведет к росту протестных настроений, дискредитирует избирательную систему в целом, имеет следствием концентрацию протестных голосов вокруг той оппозиции, которая в итоге оказалась в бюллетене, не повышая ни рейтингов, ни доверия представителям власти,— предупреждает господин Кынев.— Более того, такая стратегия неизбежно будет повышать риски выражения недовольства граждан в несистемном поле в условиях очевидного роста протестных настроений, что уже наблюдается в Москве». По мнению авторов доклада, для повышения конкурентности выборов и доверия граждан к их результатам необходима «комплексная реформа всей системы регистрации кандидатов и партийных списков».

На выборах региональных парламентов в 12 регионах, где выборы проходят по смешанной или пропорциональной системе, было выдвинуто 111 списков (9,3 списка на регион). Зарегистрированы 79 списков (6,6 на регион), но по состоянию на 15 августа один список выбыл на основании судебного решения (речь идет о списке партии «Родина» в Брянской области). Таким образом, на указанную дату в выборах участвуют 78 списков (6,5 списка на регион). Отсев на этот момент составил 30%.

В целом среднее число списков на регион чуть выше, чем в 2018 году, но отсев для непарламентских партий на стадии регистрации составил 65%.

Авторы обращают внимание на недопуск ряда списков и кандидатов, явно имевших шансы на успех: среди отклоненных, например, списки «Зеленых» и «Родины» в Севастополе, которые возглавлялись сторонниками бывшего спикера заксобрания города Алексея Чалого; список Партии дела в Севастополе; списки Партии роста и Партии возрождения России на Алтае. Только после жалоб были зарегистрированы списки ЛДПР в Крыму и КПРФ в Карачаево-Черкесии.

Политолог Константин Калачев разделяет вывод авторов доклада о «беспрецедентном» уровне недопуска несогласованных кандидатов. «Выборы перестали нести в себе элемент непредсказуемости, отношение к ним дестабилизирует ситуацию в стране,— считает господин Калачев.— Люди не могут даже выразить через них свое недовольство, а это промежуточный шаг до решения выйти на митинг. В этом году избиратели Олега Шеина в Астраханской области, сторонники коммунистов и ЛДПР в Забайкалье могут остаться дома, но мы получаем мину замедленного действия к следующей избирательной кампании, если продолжат применяться технологии, позволяющие выигрывать выборы не электорально, а политически». «Сами по себе отказы вряд ли будут мощным стимулом к протестному голосованию,— считает глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.— Куда большее значение будет иметь антирейтинг власти. Чем он выше, тем вероятнее активное поведение избирателей: и эмоциональное — желание высказаться, и рациональное — найти самого сильного оппозиционного кандидата».

Людмила Сергеева