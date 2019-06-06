Врио перемен

Владимир Путин в среду назначил временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области бывшего заместителя полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Игоря Бабушкина. Тем же указом глава государства отправил в отставку врио губернатора региона Сергея Морозова, возглавившего регион в сентябре прошлого года и до сих пор считавшегося наиболее вероятным кандидатом от власти на губернаторских выборах в сентябре. Во время визита в регион 14 мая Владимир Путин подверг критике ситуацию в экономике области. При этом федеральный центр подтвердил выделение из федерального бюджета 11,5 мрлд рублей на строительство полусотни социальных объектов. Эксперты отмечают, что у господина Бабушкина остается лишь три месяца на подготовку к губернаторским выборам: у Антона Алиханова, возглавившего Калининградскую область после отставки врио Евгения Зиничева в 2016 году, на это был почти год.

Назначенный в сентябре прошлого года врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, господин Морозов покидает должность по собственному желанию. Как сообщают источники “Ъ”, он уволился по семейным обстоятельствам и перейдет на работу в одну из спецслужб. Тем же указом глава государства назначил врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, ранее занимавшего пост заместителя полпреда президента РФ в СКФО.

Чем известен Игорь Бабушкин Читать далее

Как сообщили в пресс-службе президента, ранее Владимир Путин провел рабочую встречу с господином Бабушкиным, в ходе которой сообщил о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области. 49-летний Игорь Бабушкин с 2013 по 2018 год работал заместителем руководителя Росимущества, до этого он в течение 20 лет служил в вооруженных силах РФ и подразделениях ФСБ России.

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин Фото: Росимущество

Сергей Морозов перед назначением врио губернатора Астраханской области работал заместителем главы Федеральной таможенной службы, а до этого помощником министра обороны РФ Сергея Шойгу. С 1994 года господин Морозов проходил службу в Федеральной службе охраны. В сентябре 2018 года он сменил во главе Астраханской области руководившего регионом в течение 15 лет Александра Жилкина.

Чем известен Сергей Морозов Читать далее

Отставка господина Морозова произошла менее чем через месяц после визита Владимира Путина в Астраханскую область. На встрече в Ахтубинске 14 мая глава государства подверг критике состояние экономики региона, отметив, в частности, низкие темпы ввода жилья, неустойчивую динамику инвестиций в основной капитал, низкие реальные доходы населения и высокую безработицу: «Не хватает хороших рабочих мест, мало возможностей для самореализации людей, молодежи, и отсюда значительный отток населения: этот показатель по области выше, если не сказать гораздо выше, чем в целом по стране»,— заявил господин Путин. В то же время, на совещании обсудили состояние финансирование строительства 50 новых социальных объектов в области, список которых был определен в феврале: на эти цели из федерального бюджета планируется выделение 11,5 млрд рублей. По 41 объекту финансирование уже подтверждено. Параллельно было заключено соглашение между правительством Астраханской области, АО «Объединенная судостроительная корпорация» и одним из российских банков о восстановлении судостроительного завода «Красный богатырь». Кроме того, Астрахань может стать одним из пилотных регионов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» после его дополнения в части финансирования ремонта мостов.

Чем запомнился на посту Сергей Морозов Читать далее

До момента отставки господин Морозов рассматривался как наиболее вероятный кандидат от власти на выборах губернатора Астраханской области 8 сентября этого года: в апреле ВЦИОМ сообщил, что за врио готовы проголосовать 62% избирателей. При этом региональные эксперты считали фаворитом предстоящего голосования депутата Государственной думы Олега Шеина («Справедливая Россия»). Сам господин Шеин пока официально об участии в выборах губернатора региона не заявлял. В среду он отказался прокомментировать “Ъ” отставку господина Морозова.

В правительстве Астраханской области отставку господина Морозова также не комментируют, но пресс-службы губернатора сообщила, что 5 июня он встречался с жителями области в рамках учрежденного им же общерегионального дня приема граждан.

Политолог Андрей Серенко заявил “Ъ”, что Сергей Морозов не справился с работой, и отставка «спасла его от поражения» на выборах: «Он не смог выстроить отношения с местными элитами, не стал своим для астраханских избирателей. При таком раскладе человек из ближайшего окружения Владимира Путина проиграл бы выборы». Наиболее вероятным победителем в таком случае стал бы, по мнению политолога, господин Шеин, при условии, что тот сможет пройти муниципальный фильтр. Кандидатуру Игоря Бабушкина господин Серенко считает технической: «Его биография напоминает биографию Сергея Морозова, но примеров успешных менеджеров из этой сферы мало». Политолог сомневается, что такая замена принесет Кремлю победу на выборах. Политолог Владимир Слатинов предполагает, что выборы главы региона пройдут в «жестком» формате: «Будет зачистка конкурентов, потому что времени на раскрутку нового врио мало. Получается, что новый человек будет в административном режиме навязан региону, и Кремль берет на себя все риски и ответственность». Господин Слатинов сомневается, что Олег Шеин сможет принять участие в кампании: «Но если ему дадут зарегистрироваться и пройти муниципальный фильтр, значит, Кремль готов к тому, что он возглавит область, и, возможно, это проговаривалось». «Вряд ли будут ставиться эксперименты с допуском на выборы сильных политиков,— предполагает политолог Константин Калачев.— Парламентские партии выдвинут кандидатов, но это будут люди, которые будут агитировать за врио. Астраханская область станет одним из приоритетов для Кремля на этих выборах, и туда будут брошены все силы. Несмотря на то что это произошло за три месяца до выборов, любой человек, которого назначают врио, получает автоматическую известность. А дальше все зависит от того, готовы ли местные элиты консолидироваться вокруг него, или захотят ставить палки в колеса. Сомневаюсь, что они выберут последнее». Политтехнолог Григорий Казанков полагает, что Сергей Морозов «был неплохим руководителем и имел перспективы стать хорошим и очень хорошим»: «Естественно, он из другой сферы, но он быстро погружался». Господин Казанков напоминает, что почти 30 лет областью «в широком смысле руководила одна и та же группа людей, связанных карьерно, родственно или по месту работы», а Сергей Морозов «был очень открытым человеком, и народ это почувствовал». Политолог ставит в заслугу врио изменение восприятия региона: «Если его преемнику удастся продолжить линию превращения региона в один из ключевых, тогда он может позитивный рейтинг Морозова перевести на себя, даже с учетом очень ограниченного времени».

Сергей Морозов стал одним из первых ушедших в отставку региональных руководителей, получивших назначение в последние годы. Напомним, 6 октября 2016 года в отставку по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами ушел врио губернатора Калининградской области Евгений Зиничев. До назначения врио господин Зиничев, также ранее проходивший службу в ФСО, работал заместителем директора Федеральной службы безопасности. В должности врио Калининградской области он проработал 70 дней, после чего его сменил Антон Алиханов, спустя год избранный губернатором.

Сергей Петунин, Саратов; Иван Тяжлов