В единый день в одном туре

После снятия Владимира Бортко с выборов губернатора Санкт-Петербурга вероятность второго тура в Северной столице практически сошла на нет, считают ряд собеседников “Ъ”. На угрозу вторых туров в ряде регионов ранее намекнули источники в администрации президента, знакомые с данными последних рейтинговых опросов. Отказ господина Бортко от участия в выборах мог стать следствием таких опасений. Впрочем, на прошлой неделе эксперты администрации дали понять, что вторых туров не ждут нигде.
Напомним, 8 сентября пройдут прямые выборы 16 глав российских регионов. Ранее ряд источников “Ъ” в администрации президента утверждали, что в нескольких регионах существует риск вторых туров. Среди регионов риска называли, в частности, Ставрополье, Волгоградскую и Вологодскую области и Сахалин. Другие собеседники газеты называли в качестве проблемной территории Республику Алтай, где врио Олегу Хорохордину может навредить голосование коренного населения, представителей которого не допустили до выборов. Позже в администрации президента дали понять, что настроены более оптимистично. 29 августа руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова заявила, что не предвидит вторых туров на ближайших выборах. Она сослалась на данные ФОМ и ВЦИОМ, однако публично они продемонстрированы не были. Госпожа Соколова пояснила “Ъ”, что данные социологов датировались серединой августа, поэтому и было принято решение их не демонстрировать. При этом она заявила, что динамика кампаний, исходя из данных опросов, понятна.
Эксперты по просьбе “Ъ” оценили вероятность вторых туров на губернаторских выборах
За время кампании рейтинги кандидатов в губернаторы открыто представлялись в апреле и мае. ВЦИОМ проводил свой опрос с 14 по 23 мая в Забайкальском, Ставропольском краях, Республиках Башкортостан, Калмыкия, Алтай, в Мурманской, Челябинской, Оренбургской областях, Санкт-Петербурге и с 6 марта по 14 апреля 2019 года в Астраханской области. Данные собирались путем поквартирного и телефонного опросов. Объем выборки в каждом случае составил 1600 респондентов. Социологи продемонстрировали данные электорального рейтинга (ответ на вопрос, за кого собирается проголосовать избиратель) только временно исполняющих обязанности губернаторов и только определившихся с желанием проголосовать. Самые низкие результаты были у Олега Хорохордина (59%) и Александра Беглова (54,4%). ФОМ провел замеры в Курганской, Курской, Липецкой, Волгоградской и Вологодской областях методом поквартирного опроса с 16 по 24 мая. В Сахалинской области был проведен телефонный опрос 17 мая. ФОМ также представил данные о предпочтениях определившихся с участием в выборах респондентов. Самые невысокие результаты оказались у главы Волгоградской области Андрея Бочарова и губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.
Напомним, на губернаторских выборах 2018 года было четыре вторых тура, по результатам которых ни один из кандидатов Кремля не смог закрепиться в губернаторском кресле. Во Владимирской области, Хабаровском крае и в Республике Хакасия к власти пришли представители ЛДПР и КПРФ. В Приморском крае выборы были отменены, в регион назначили Олега Кожемяко, который сумел выиграть выборы в декабре.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга в начале кампании среди проблематичных не фигурировали. Из 28 заявившихся к выборам были допущены четыре кандидата, включая врио губернатора Александра Беглова. После заявления коммуниста Владимира Бортко о снятии кандидатуры противостоят врио выдвиженец «Гражданской платформы» Михаил Амосов и депутат заксобрания Надежда Тихонова, поддержанная «Справедливой Россией». Самоотвод господина Бортко практически исключает вероятность второго тура в Санкт-Петербурге.
«Я не хочу играть в эти игры. Карта-то крапленая»,— заявил господин Бортко, сообщив о своем отказе от участия. Мнения по поводу истинных причин его решения различаются. Источники “Ъ”, близкие к администрации президента и участвующие в работе штаба господина Беглова, утверждают, что для кураторов кампании из администрации президента это решение стало неожиданным.
Сам господин Бортко заявил, что за несколько дней до снятия разговаривал с представителями администрации президента и те уговаривали его остаться в гонке.
Впрочем, незадолго до решения господина Бортко другой источник “Ъ” признал, что у Александра Беглова могут возникнуть проблемы: позиционируя себя как хозяйственник, а не публичный политик, он «не зашел» у части местного населения. Источник ссылался на данные закрытых социологических исследований, согласно которым в последние месяцы уровень готовности избирателей поддержать господина Беглова не рос.
Сразу два собеседника “Ъ”, знакомых с ситуацией, предполагают, что некоторые «представители власти» все же могли оказать влияние на решение господина Бортко, но затрудняются сказать, кто мог быть инициатором такого давления, поясняя, что Санкт-Петербург входит в зону интересов многих сильных федеральных игроков.
Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов считает, что выгодоприобретатель от этой истории очевиден: «Бортко говорит красиво. Но есть такое понятие "кандидат второго выбора". Уверен, что часть голосов, которые он мог бы взять, отойдут Беглову. Это те граждане, которые в целом лояльны власти». По словам господина Обухова, около недели назад кандидат от коммунистов встречался с лидером партии Геннадием Зюгановым и обещал не снимать свою кандидатуру, но что-то повлияло на него и заставило передумать.
Но полученные преимущества имеют оборотную сторону: исключение господина Бортко из бюллетеня может трактоваться как косвенное признание того, что победа врио не была гарантирована при участии кандидата-коммуниста, и в итоге способно ослабить итоговую легитимность выборов. На желание Бортко могло повлиять как наличие просьб о снятии со стороны окружения врио, так и отсутствие поддержки со стороны КПРФ и неуверенность в своих шансах, предполагает политолог Дмитрий Фетисов. По его словам, самоотвод господина Бортко может усилить протестное голосование.
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*Из итогового списка исключен Санкт-Петербург, поскольку опрос был проведен до появления информации об отказе от участия в выборах Владимира Бортко.
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