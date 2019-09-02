В единый день в одном туре Губернаторские выборы могут пройти по самому простому сценарию

После снятия Владимира Бортко с выборов губернатора Санкт-Петербурга вероятность второго тура в Северной столице практически сошла на нет, считают ряд собеседников “Ъ”. На угрозу вторых туров в ряде регионов ранее намекнули источники в администрации президента, знакомые с данными последних рейтинговых опросов. Отказ господина Бортко от участия в выборах мог стать следствием таких опасений. Впрочем, на прошлой неделе эксперты администрации дали понять, что вторых туров не ждут нигде.

Напомним, 8 сентября пройдут прямые выборы 16 глав российских регионов. Ранее ряд источников “Ъ” в администрации президента утверждали, что в нескольких регионах существует риск вторых туров. Среди регионов риска называли, в частности, Ставрополье, Волгоградскую и Вологодскую области и Сахалин. Другие собеседники газеты называли в качестве проблемной территории Республику Алтай, где врио Олегу Хорохордину может навредить голосование коренного населения, представителей которого не допустили до выборов. Позже в администрации президента дали понять, что настроены более оптимистично. 29 августа руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова заявила, что не предвидит вторых туров на ближайших выборах. Она сослалась на данные ФОМ и ВЦИОМ, однако публично они продемонстрированы не были. Госпожа Соколова пояснила “Ъ”, что данные социологов датировались серединой августа, поэтому и было принято решение их не демонстрировать. При этом она заявила, что динамика кампаний, исходя из данных опросов, понятна.

За время кампании рейтинги кандидатов в губернаторы открыто представлялись в апреле и мае. ВЦИОМ проводил свой опрос с 14 по 23 мая в Забайкальском, Ставропольском краях, Республиках Башкортостан, Калмыкия, Алтай, в Мурманской, Челябинской, Оренбургской областях, Санкт-Петербурге и с 6 марта по 14 апреля 2019 года в Астраханской области. Данные собирались путем поквартирного и телефонного опросов. Объем выборки в каждом случае составил 1600 респондентов. Социологи продемонстрировали данные электорального рейтинга (ответ на вопрос, за кого собирается проголосовать избиратель) только временно исполняющих обязанности губернаторов и только определившихся с желанием проголосовать. Самые низкие результаты были у Олега Хорохордина (59%) и Александра Беглова (54,4%). ФОМ провел замеры в Курганской, Курской, Липецкой, Волгоградской и Вологодской областях методом поквартирного опроса с 16 по 24 мая. В Сахалинской области был проведен телефонный опрос 17 мая. ФОМ также представил данные о предпочтениях определившихся с участием в выборах респондентов. Самые невысокие результаты оказались у главы Волгоградской области Андрея Бочарова и губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

Напомним, на губернаторских выборах 2018 года было четыре вторых тура, по результатам которых ни один из кандидатов Кремля не смог закрепиться в губернаторском кресле. Во Владимирской области, Хабаровском крае и в Республике Хакасия к власти пришли представители ЛДПР и КПРФ. В Приморском крае выборы были отменены, в регион назначили Олега Кожемяко, который сумел выиграть выборы в декабре.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга в начале кампании среди проблематичных не фигурировали. Из 28 заявившихся к выборам были допущены четыре кандидата, включая врио губернатора Александра Беглова. После заявления коммуниста Владимира Бортко о снятии кандидатуры противостоят врио выдвиженец «Гражданской платформы» Михаил Амосов и депутат заксобрания Надежда Тихонова, поддержанная «Справедливой Россией». Самоотвод господина Бортко практически исключает вероятность второго тура в Санкт-Петербурге.

«Я не хочу играть в эти игры. Карта-то крапленая»,— заявил господин Бортко, сообщив о своем отказе от участия. Мнения по поводу истинных причин его решения различаются. Источники “Ъ”, близкие к администрации президента и участвующие в работе штаба господина Беглова, утверждают, что для кураторов кампании из администрации президента это решение стало неожиданным.

По словам одного из собеседников “Ъ”, произошедшее навредит «легитимности» выборов: Александр Беглов мог выиграть выборы и в присутствии Владимира Бортко в избирательном бюллетене.

Сам господин Бортко заявил, что за несколько дней до снятия разговаривал с представителями администрации президента и те уговаривали его остаться в гонке.

Впрочем, незадолго до решения господина Бортко другой источник “Ъ” признал, что у Александра Беглова могут возникнуть проблемы: позиционируя себя как хозяйственник, а не публичный политик, он «не зашел» у части местного населения. Источник ссылался на данные закрытых социологических исследований, согласно которым в последние месяцы уровень готовности избирателей поддержать господина Беглова не рос.

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Сразу два собеседника “Ъ”, знакомых с ситуацией, предполагают, что некоторые «представители власти» все же могли оказать влияние на решение господина Бортко, но затрудняются сказать, кто мог быть инициатором такого давления, поясняя, что Санкт-Петербург входит в зону интересов многих сильных федеральных игроков.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов считает, что выгодоприобретатель от этой истории очевиден: «Бортко говорит красиво. Но есть такое понятие "кандидат второго выбора". Уверен, что часть голосов, которые он мог бы взять, отойдут Беглову. Это те граждане, которые в целом лояльны власти». По словам господина Обухова, около недели назад кандидат от коммунистов встречался с лидером партии Геннадием Зюгановым и обещал не снимать свою кандидатуру, но что-то повлияло на него и заставило передумать.

Пока снятие Бортко выглядит как административное решение — это способ не искать способ снятия его с выборов, полагает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Но полученные преимущества имеют оборотную сторону: исключение господина Бортко из бюллетеня может трактоваться как косвенное признание того, что победа врио не была гарантирована при участии кандидата-коммуниста, и в итоге способно ослабить итоговую легитимность выборов. На желание Бортко могло повлиять как наличие просьб о снятии со стороны окружения врио, так и отсутствие поддержки со стороны КПРФ и неуверенность в своих шансах, предполагает политолог Дмитрий Фетисов. По его словам, самоотвод господина Бортко может усилить протестное голосование.

Андрей Винокуров, Ангелина Галанина