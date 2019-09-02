СИБУР продаст тольяттинскую нефтехимию

СИБУР до конца года планирует продать «Татнефти» нефтехимические активы в Тольятти, сообщил холдинг. «Татнефть» путем этой покупки намеревается обеспечить вертикальную интеграцию шинного бизнеса Kama Tyres, СИБУР продолжит работать с тольяттинскими активами на партнерской основе. Сумма сделки не называется.
СИБУР 2 сентября объявил о заключении соглашения о намерениях с «Татнефтью» по продаже ей нефтехимических активов в Тольятти. На сегодняшний день, поясняют обе компании, эти активы объединены юрлицами «СИБУР Тольятти» и «Тольяттисинтез».
Как сообщают компании, активы включают в себя производство различных видов синтетического каучука, применяемого для выпуска высококачественных шин ведущими российскими и мировыми производителями, производство высокооктанового компонента топлива МТБЭ, производство бутадиена, изопрена и других промежуточных продуктов, а также инфраструктуру индустриального парка, на территории которого работает ряд технологических компаний химического и других профилей.
Этим приобретением «Татнефть» «обеспечивает вертикальную интеграцию шинного комплекса бизнеса Kama Tyres и увеличивает его стоимость», поясняет компания, добавляя, что после приобретения этих активов намерена продолжить их развитие в рамках реализации своей стратегии по газонефтехимии. СИБУР продолжит взаимодействовать с тольяттинским производством на партнерской основе.
Как поясняют компании, сделку планируется завершить до конца года с учетом необходимых корпоративных процедур, получения согласия антимонопольных органов и других действий, предусмотренных законодательством.
Колебания курса остаются одним из основных факторов, влияющих на финансовые показатели российских экспортно- ориентированных компаний. Так, чистая прибыль крупнейшего в РФ нефтехимического холдинга СИБУР выросла в 1,7 раза, до 78 млрд руб., в основном за счет переоценки валютных долгов. Компания нарастила заимствования на 10,6%, до 367,6 млрд руб. на фоне реализации своего самого масштабного проекта — «Запсибнефтехим», который будет запущен до конца года.
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