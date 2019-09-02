СИБУР продаст тольяттинскую нефтехимию

СИБУР до конца года планирует продать «Татнефти» нефтехимические активы в Тольятти, сообщил холдинг. «Татнефть» путем этой покупки намеревается обеспечить вертикальную интеграцию шинного бизнеса Kama Tyres, СИБУР продолжит работать с тольяттинскими активами на партнерской основе. Сумма сделки не называется.

СИБУР 2 сентября объявил о заключении соглашения о намерениях с «Татнефтью» по продаже ей нефтехимических активов в Тольятти. На сегодняшний день, поясняют обе компании, эти активы объединены юрлицами «СИБУР Тольятти» и «Тольяттисинтез».

Сумму сделки стороны не раскрывают.

Как сообщают компании, активы включают в себя производство различных видов синтетического каучука, применяемого для выпуска высококачественных шин ведущими российскими и мировыми производителями, производство высокооктанового компонента топлива МТБЭ, производство бутадиена, изопрена и других промежуточных продуктов, а также инфраструктуру индустриального парка, на территории которого работает ряд технологических компаний химического и других профилей.

Этим приобретением «Татнефть» «обеспечивает вертикальную интеграцию шинного комплекса бизнеса Kama Tyres и увеличивает его стоимость», поясняет компания, добавляя, что после приобретения этих активов намерена продолжить их развитие в рамках реализации своей стратегии по газонефтехимии. СИБУР продолжит взаимодействовать с тольяттинским производством на партнерской основе.

Как поясняют компании, сделку планируется завершить до конца года с учетом необходимых корпоративных процедур, получения согласия антимонопольных органов и других действий, предусмотренных законодательством.

Наталья Скорлыгина